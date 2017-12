Recibirán a delegaciones de trabajadores citrícolas y de los arándanos que están en conflicto y a los peones agredidos

A pocas horas de las celebraciones de fin de año los nuevos integrantes de la Mesa Departamental del PIT CNT de Salto, mantienen una intensa agenda, en la que buscan marcar un camino de trabajo de cara al año entrante, el cual según los analistas, por tratarse de la última ronda de este período de los Consejos de Salario, podría llegar a tener un altísimo nivel de conflictividad laboral.

Aunque, para los integrantes de la central obrera a nivel local, lo más importante son los problemas que se están registrando con los trabajadores del sector rural, entre los cuales hubo una serie de casos de violencia, en algunos casos se trata de hechos registrados entre el empleado y el empleador, y en otros, como el caso más paradigmático de todos, el del expeón rural Hugo Leites, se trató de un dislate entre trabajadores, donde Leites fue agredido por el capataz de la estancia para la que trabajaban, aparentemente porque el agredido reclamó que había un exceso en el horario de trabajo.

Aunque tras este episodio en particular, que el PIT CNT local y la diputada del MPP de Salto; Manuela Mutti, han tomado como bandera para defender la ley de ocho horas para el trabajador rural aprobada en el gobierno de José Mujica, Leites denunció públicamente que no ha podido conseguir empleo y que vive de lo que gana su esposa que es maestra.

Pero en los últimos tiempos, se registraron al menos tres casos más de esta naturaleza, donde algunos trabajadores rurales que han sido despedidos fueron a la Policía a denunciar haber sido agredidos por sus empleadores, por el motivo de haber reclamado mejoras en las condiciones laborales.

Según manifestó a EL PUEBLO el responsable de prensa del PIT CNT de Salto, Juan Carlos Albano, el pasado martes se realizó una instancia en el Ministerio de Trabajo que no tuvo mayores consecuencias, ya que hubo problemas administrativos que impidieron que la instancia que debía cumplirse pudiera llevarse a cabo.

AUTORIDADES

Y SINDICATOS

Asimismo, Albano aclaró que hoy llegarán a Salto Ricardo Cajiga, secretario del Interior del PIT CNT y el director de la Dirección Nacional de Trabajo para el interior del país, Ariel Ferrari, con quienes aseguró que se llevarán a cabo distintas instancias de negociaciones con trabajadores que atraviesan conflictos en diferentes sectores de la actividad.

Una de las instancias será con los trabajadores de las empresas citrícolas de Caputto, tanto del sector packing y cosecheros. Además, se reunirán con los trabajadores de las empresas de Arándanos tanto Gamorel, como la que está ubicada en la zona de Chapicuy (Paysandú), así como también los visitantes recibirán al trabajador rural que fue golpeado, el cual todavía no ha tenido respuesta de sus reclamos ni resultados judiciales a la vista.

Las reuniones se llevarán a cabo en la oficina departamental del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

CON EL CENTRO

COMERCIAL

No obstante, los nuevos delegados del PIT CNT de nuestro departamento se reunieron con la comisión directiva del Centro Comercial e Industrial de Salto, donde en la ocasión realizaron planteos sobre algunos temas en particular que les preocupa especialmente.

Desde el PIT CNT manifestaron su preocupación por los hechos de violencia que se registraron en los últimos tiempos, así como también bregaron por el cumplimiento de las normas laborales vigentes, además de disponerse al diálogo en los ámbitos correspondientes cuando la situación así lo ameriten.

Esta posición fue la que imperó desde un principio entre los dirigentes sindicales, según ya lo había manifestado a este diario, el actual presidente de la central obrera a nivel local, Carlos Cattani. Asimismo, para el sector empresarial se trató de una buena reunión al punto que convocaron a los medios de comunicación para que registraran la instancia una vez que la misma se estaba desarrollando en buenos términos.

El PIT CNT también plantea la intención de mantener reuniones con las gremiales productivas y la Asociación Agropecuaria de Salto especialmente, por los casos de trabajadores rurales que han sido agredidos, según la versión de los mismos, por ejercer su derecho a reclamar el cumplimiento de la normativa laboral que regula el horario de trabajo en el sector.

En el caso de los trabajadores del sector citrícola y arándanos, la preocupación de los dirigentes sindicales es mayor por los adeudos que tiene la empresa con los mismos, lo que genera una situación muy compleja desde el punto de vista económico con los implicados, que afectan a cientos de familias del departamento.