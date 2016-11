Esc. Luis Alberto Avellanal

Presidente electo de la Asociación Española de Socorros Mutuos de Salto, Esc. Luis Alberto Avellanal dialogó con EL PUEBLO, sobre su reelección en la presidencia de la Asociación Española de Socorros Mutuos, en el transcurso de un diálogo cuyos tramos esenciales reproducimos.

De nuevo me han honrado con presidir esta centenaria institución, desde el 1º de enero al 31 de diciembre de 2017, responsabilidad que asumo, ya que tenemos y estamos dispuestos a darle el empuje necesario al continuar el emprendimiento social, contando con el apoyo y la confianza de la Directiva y los socios, los que me votaron y los que no lo hicieron también; comienza una etapa de nuevas realizaciones, donde las elecciones han quedado atrás, las voluntades hablaron y es momento de juntarnos y ver el futuro, pues así debe ser cuando un emprendimiento asociacionista lo impone.

¿Cuántos períodos le tocó dirigir la misma?

Parte de la década del 90 y casi toda la primera década del 2000, con algunas alternancias; estos últimos años, entendí que era positivo el cambio dirigencial, por eso en los últimos tres años seguí en la Directiva como vocal; este año los compañeros volvieron a confiar en mí y acá estoy, todo ello sin dejar de expresar que los cuadros directivos debemos ir renovando, los que estamos de alguna manera hemos cumplido y el dar un paso al costado en su momento, le hará un bien a la institución, lo cual cuesta un poco, pero se va a dar, no hay duda.

Según su experiencia, ¿la distribución de tareas es importante para el buen funcionamiento de la institución?

Por supuesto, tratamos de ser un equipo, contando en la parte cultural, con la experiencia de docentes como la Prof. Sara Curbelo; maestras como Perla Rodríguez y Margarita Arteaga; el aporte invalorable de Carmen Pascual; Roque Andión, cuya experiencia como ex Gerente bancario es importante; Gustavo San Andrea, y otros valores de futuro como los compañeros López, Rodríguez, Hernández, Gallo, Beriau, Martínez, todos y cada uno de los que aportan importantes experiencias, tratando siempre de ser un grupo y no voluntades individuales que a la postre nada aportan y dividen. Algunos están más abocados a un tema que a otro, y nuclear esos enfoques, está bajo mi responsabilidad, para que las directrices tomen el camino que deben y que pretenden las voluntades que la integran.

La Asociación Española de Salto se encuentra integrada a nivel nacional, ¿de qué forma actúan?

Integramos la Federación de Instituciones Españolas en el Uruguay, máxima autoridad de la colectividad; somos 29 instituciones, que nos reunimos una vez al mes en Asamblea en Montevideo, donde generalmente el delegado soy yo, al ser Presidente de la Comisión Fiscal de la misma. Lo importante es estar representados ante nuestros pares, compartir las inquietudes de la colectividad que son muchas y variadas. También nos hemos integrado con instituciones como Casa de Galicia, Casa de Asturias, y del interior, con Maldonado, Colonia, Paysandú, Artigas, Soriano, etc.

Nos relacionamos especialmente con el Consulado Español en Montevideo, al que damos una mano en el tema de migración, en todo lo que esté a nuestro alcance; con el Centro Cultural de España, últimamente hemos intercambiado relaciones y descontamos que nos den una mano importante para el año próximo, donde tras las celebraciones de los 150 años, tenemos en mente algunas actividades a las que no podrán faltar.

¿El próximo año celebrarán los 150 años en el medio?

Efectivamente, 150 años de vida institucional no es cosa de todos los días; es de las instituciones más antiguas del país, la 2da. después de la Asociación Española de Socorros Mutuos de Montevideo que tiene 166 años; nosotros somos del año 1867, año en que la inmigración del viejo mundo a América se intensificó; luego, por la Guerra Civil, vinieron españoles a estas costas del río, sin saber muchos de ellos a qué ciudad llegaban, para quienes desembarcar en Salto o en Concordia era más o menos lo mismo, conformando en dichas ciudades, importantes núcleos de la colectividad española que aún hoy en 3 generaciones, siguen aunando esfuerzos en pro de mantener los valores de España en América, hoy ya con mucha descendencia y cada vez menos oriundos, lo que es normal que así suceda.

¿Tienen algo en marcha para los festejos del aniversario?

Conformaremos una subcomisión de festejos, que más que festejos, yo diría es de celebraciones, ya que si bien es momento de festejar, también es de recordar lo que han hecho otros españoles o nacionales allegados a la institución, para darle forma orgánica, haberla puesto en funcionamiento, haber adquirido un capital edilicio y económico que las futuras generaciones lo supimos administrar y mantener, lo que creo va a ser parte importante de las celebraciones. Se traerán actos culturales, algunas disertaciones literarias relacionadas con la lengua y la literatura española en general, no faltarán bailes típicos, el reconocimiento a quienes cumplen 25 ó 30 años de socios, y otros actos más que estarán enmarcados en el sesquicentenario, pero todo será muy austero.

De acuerdo a lo manifestado, el edificio en el que funciona la sede en calle Sarandí entre Artigas y Uruguay, ¿es propiedad de la Asociación?

Sí, esa esquina es propiedad de la institución; alquilamos apartamentos y dos comercios por Sarandí y por Artigas.

En una reunión del mes de marzo, se resolvió, creo que con buen criterio, que la actividad principal y la Secretaría, fueran trasladadas al local con frente a la calle Artigas, lo que será importante por varias razones: tendremos una vidriera importante para la sociedad salteña, nos mostraremos en nuestra total dimensión, le concederemos la facilidad a los socios y usuarios de estar en planta baja frente a una de las calles más importantes de la ciudad, y daremos imagen de presencia edilicia, de lo que carecemos actualmente. Hay cambios y situaciones que lo ameritan, pero por encima de todo, es una resolución de la Directiva que lamentablemente por una cosa u otra aún no se ha cumplido, y a la voluntad de la gente no hay que darle la espalda.

¿Los objetivos trazados se vienen cumpliendo?

En todo sentido; antes que nada, la Asociación Española de Salto es una sociedad de beneficencia, una mutual de apoyo, de servicio, esa es la misión principal, a la que le hemos sumado la parte cultural, lo cual no significa que estemos desplegando esa actividad, sino que es un apoyo, por ejemplo, a la Escuela Nº 64 España, y anualmente con motivo del Día del Libro, venimos aportando nuestro esfuerzo a las escuelas rurales más carenciadas con material de estudio, bibliografía y todo lo que rodea a la necesidad de un centro escolar de la zona rural.

A nuestros socios les otorgamos una significativa ayuda en medicamentos; lentes; radiografías económicas; sepelios; atención odontológica; varios panteones en el Cementerio Central, algunos de los cuales son solo de socios y otros para arrendar nichos, casilleros; en fin, hubo un momento hace años, que la Intendencia estaba superada en cuanto a ese servicio en la necrópolis y la verdad es que nuestra institución aportó mucho al mismo, lo cual ha sido siempre reconocido por la gente, y es lo que nos deja contentos y satisfechos; también en nuestro local tenemos funcionando la biblioteca “Miguel de Cervantes”, creada en 1987, muy consultada por socios, estudiantes y lectores en general, por lo que se la ha venido alimentando de bibliografía venida de España y centros culturales de la colectividad.

Como dirigente, ¿qué mensaje le gustaría darle a su colectividad?

A la colectividad española, que comenzaremos de vuelta el 1º de enero en otro lugar de la Directiva, pero seguiremos actuando como cuerpo, como equipo; a nuestros socios, que permanentemente estamos tratando de aportarles la beneficiencia que imponen nuestros estatutos y objetivos. Me tocará liderar un excelente grupo humano y no tengan dudas que algunos cambios cuestan, pero son necesarios, los impondremos y llevaremos adelante.

Aprovecho para agradecer todas las llamadas y los saludos recibidos en estos días por socios y por los que no lo son, pero que de todas maneras se han acercado a felicitarnos y desearnos suerte en la Directiva para el 2017. La verdad es que me llena de orgullo, pues sé que lo dicen de corazón, dándonos fuerza y un espaldarazo muy especial para la actividad a cumplir.