Varias son las informaciones que por estos días vale la pena difundir, vinculadas al ámbito estudiantil, especialmente de educación media y terciaria. Por ejemplo, ha surgido la posibilidad de nuevas carreras en UTU, en tanto que sigue en pie la oportunidad que brinda Educación Secundaria de culminar el Ciclo Básico en un solo año.

LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS OFRECERÁ«BACHILLERATO DE MÚSICA»

Una de las novedades de UTU para el venidero año es el Bachillerato de Música. Consultada al respecto sobre el tema la Sub Directora de la institución, Prof. Alejandra Ferreira, dijo que «es para estudiantes egresados de la educación media básica en cualquiera de las modalidades, es decir Ciclo Básico de Secundaria o Ciclo Básico Tecnológico de UTU. La modalidad es presencial, tiene una duración de tres años como cualquier otro bachillerato y el título que reciben es Bachiller Técnico en Música y Asistente Técnico en Música en el instrumento que elijan». A modo de ejemplo de los contenidos curriculares que recibirán los alumnos, explicó que «en el primer año tienen el Espacio Curricular de Equivalencia, que incluye las asignaturas APT (Análisis y Producción de Textos), Ciencias Sociales – Historia, Inglés y Matemática. Después también tienen el Espacio Curricular Tecnológico, que incluye Panorama general de la música hasta la actualidad, Taller de expresión corporal, Taller de técnica en instrumento – guitarra, Taller de técnica en instrumento – teclado musical, Percusión, Taller de acústica 1, Taller de ensamble musical 1 y Teoría musical aplicada». En cuanto a las posibilidades que brinda el título, dijo que «le habilitaría a continuar estudiando en la UdelaR, institutos de formación docente o cursos técnicos de nivel terciario del CTP (Consejo Técnico Profesional), además de poder insertarse en el campo laboral». En redes sociales circuló hace algunos días el comentario que no se llegaría al número de inscriptos necesarios para que se habilitara este nuevo Bachillerato, sin embargo, Ferreira aseguro a EL PUEBLO que «hasta que no finalicen las inscripciones, que ni siquiera comenzaron, porque irán desde el 16 al 27 de diciembre, eso no se puede saber; ya tenemos interesados que son nuestros propios egresados de nuestros ciclos básicos, entonces recién después del 27 vamos a tener otra visión de si llegamos o no al cupo necesario». Solicitó además a los interesados agendar día y hora de inscripción, desde ya, a través de www. agendautu.uy y allí seleccionar la opción Escuela de Administración y Servicios de Salto.

«RUMBO INTEGRADO EN DEPORTE»

Otra de las novedades para 2020 que propone la Escuela de Administración y Servicios es el curso denominado «Rumbo integrado en deporte». Sobre el mismo dijo Alejandra Ferreira que «es un curso pensado para la culminación de Ciclo Básico de Educación Media. Son dos años y se hace en la modalidad por componentes: el componente de ciencias incluye Física y Matemática, en el primer año, y el componente de lengua incluye Idioma Español e Inglés, además de un módulo introductorio con una maestra que trabaja globalmente con temática diversa, también tiene taller de deportes e informática. Es para estudiantes de 15 a 30 años, lo tendremos en el turno nocturno y, repito, es para quienes no tengan acreditada la educación media básica, es una oportunidad para culminarla».

«TECNICATURA EN RECREACIÓN»

Además, otra de las novedades de esta Escuela es un curso técnico terciario llamado «Tecnicatura en Recreación», al que pueden acceder personas que tengan aprobado cualquier bachillerato. Sobre este punto informó Ferreira a este diario que «son 4 semestres divididos en dos años y habilita al campo laboral en recreación de fiestas, animación de juegos…; está muy bien pensado por ejemplo para maestros y todas aquellas personas que trabajan con actividades recreativas; esta tecnicatura también la tenemos en el turno nocturno»

INSCRIPCIONES EN LA «VIEJA UTU»

Por otra parte, EL PUEBLO conversó con la profesora Gabriela Lorda, Directora de la Escuela Superior «Catalina Harriague de Castaños» (popularmente conocida como «UTU Vieja», de J.P. Varela al 400) quien comentó que «aquellos alumnos que ingresarán en 2020 a 1er. Año ya han sido preinscriptos a través de la Plataforma Gurí, ya sea que vengan de escuelas comunes o especiales, así que ya pueden pasar, entre las 8:00 y las 20:00 horas, a confirmar por ejemplo el grupo que les tocó, aunque ya se les envió a los padres, mediante la plataforma o por el celular, la preinscripción». Dijo además que «para el resto de los cursos, ya están las preinscripciones abiertas 2020 mediante una agenda web, modalidad que se utiliza por tercer año consecutivo y evita que haya que hacer largas colas como ocurría antes, que había gente que iba a las 4 de la mañana. La agenda web institucional para reservar día y hora para realizar la inscripción está abierta ya desde el pasado 25 de noviembre. Es la siguiente: https://agenda. utu.edu.uy/. Luego de esta instancia, explicó Lorda, «vienen las inscripciones, que comienzan el próximo lunes 16 de diciembre a la hora 8:00, donde se atenderá a cuatro personas cada 15 minutos», pero también enfatizó en que «el hecho de haberse agendado no asegura tener un cupo, porque por ejemplo Gastronomía es un curso muy solicitado y a pesar que alguien pudo haberse agendado, supongamos que el primer día se completa el cupo, pasará a lista de espera». Vale añadir que se puede solicitar información sobre las distintas propuestas educativas al correo electrónico: informate@utu. edu.uy o en el sitio www.utu. edu.uy/noticias/inscripciones-abiertas-2020