Doce bailarines del grupo de danzas folklóricas “Transitando Huellas” dirigido por la profesora Cecilia Lanzieri, participaron en el Festival Nacional e Internacional de la Doma y Folklore de Jesús María (Argentina), en una presentación que convocó a 450 bailarines en una coreografía multitudinaria que se llevó el masivo aplauso del público.

En diálogo con EL PUEBLO, una de las participantes, la joven Virginia Argüello, comentó lo que significó para el grupo participar de un espectáculo de estas características, tan importante y con tanta trascendencia en la región.

La participación del grupo de danzas salteño en el Jesús María, constituyó una de las convocatorias más importantes de su carrera y para los participantes una experiencia sumamente enriquecedora.

La llegada de “Transitando Huellas” al Jesús María se dio a través de una invitación del ballet folklórico “Renovando sueños” de la ciudad de Concordia (Argentina). De esta forma, se concretó el proyecto denominado “Flor de Identidad”, con el objetivo de ser presentado la noche del 17 del corriente en la cancha de domas del afamado festival folklórico “Jesús María”, en Córdoba. Las inclemencias del tiempo hicieron que tal presentación se trasladara para el sábado 19, con un total éxito.

VARIOS DÍAS DE ENSAYOS

De esta manera, el pasado 11 de enero, partió un grupo de 12 bailarines desde Salto con destino al Jesús María, donde comenzaron con sus pares de Concordia los ensayos previos durante varios días para poder realizar una presentación de excelencia.

Los ensayos concentraban a 450 personas en un mismo lugar con el objetivo de realizar una coreografía masiva que constituyera un gran atractivo del festival abriendo lo que sería una también gran jornada del festival. Las pruebas exigían la máxima profesionalización y dedicación y se hacían incluso bajo un intenso sol y soportando muy altas temperaturas que azotaron por esos días la zona además de días de lluvia que no detuvieron los ensayos en pos de realizar la mejor presentación posible.

Finalmente, la intensa lluvia que se registró el jueves 17, fecha en que debía realizarse la presentación impidió que los bailarines pudieran desplegar su arte en tanto el suelo se encontraba con mucho barro y eso hacía imposible la realización del baile. Por ese motivo, el espectáculo se trasladó al día sábado 19 y se realizó con total éxito.

UNA COREOGRAFÍA MASIVA QUE FUE TODO UN ÉXITO

Un Jesús María repleto, recibió a los bailarines y los aplaudió con gran entusiasmo tras la presentación que superó todas las expectativas y dejó en alto a todos sus participantes, donde los salteños estaban presentes, en el centro del numeroso grupo de casi 500 bailarines. Juntos, llevaron a cabo un espectacular despliegue de ritmo, coordinación y concentración inigualable.

“UN VIAJE LARGO Y CANSADOR PERO MUY IMPORTANTE Y ESPECTACULAR”

Fue un viaje largo y cansador, pero muy satisfactorio, tanto en los ensayos previos en Salto y Concordia, como en los días previos al mismo festival en Jesús María. Fueron muchas horas de trabajo, baile y dedicación que se transformaron en un logro por demás importante para los salteños que participaron del evento.

Una de las bailarinas de Salto y jóvenes promesas de la danza popular y folklórica, Virginia Argüello, dijo que “bailar en el Jesús María, no tiene nombre, fue algo espectacular”. Asimismo, destacó el buen trato que recibieron desde el primer día hasta el último en que estuvieron allí y la hospitalidad de los lugareños, lo que les permitió sentirse muy cómodos y a gusto.

PARTICIPARON TAMBIÉN DE UNA PEÑA FOLKLÓRICA

La noche del viernes 18, la señora que le alquilo una de las casas donde se quedaban los salteños los invitó a participar de una peña folklórica llamada “María Bonita”, donde bailaron con gran altura y fueron también reconocidos por el público. “La noche del viernes 18 fue muy linda, pasamos muy bien y la gente nos saludó y nos felicitó después de la presentación, nos trataron siempre muy bien y eso es algo que me gustaría destacar, porque de esa forma nos hicieron sentir a todos muy bien”.

LA IMPORTANCIA DE PARTICIPAR DEL “JESÚS MARÍA”

El Festival “Jesús María” se realiza desde hace muchos años en la ciudad de Jesús María, Provincia de Córdoba (Argentina). Es un festival de folklore y domas muy importante en el vecino país que congrega a mucho público y es reconocido no solo en su país sino también internacionalmente.

Participar del mismo, es un logro muy importante para cualquier artista folklórico y así lo vivieron las seis parejas que participaron del grupo “Transitando Huellas”, dejando muy en alto la representación salteña en el espectáculo.