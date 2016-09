Mario Rossi y su esposa Gabriela Dondo desde hace varios años llevan adelante un emprendimiento denominado “Cabalgatas guiadas”, una propuesta turística y también una escuela de entrenamiento que enseña a las personas de todas las edades el arte de montar a caballo. Recientemente en el Festival del Joven Rural – realizado en el pueblo Rincón de Valentín compitió junto a sus alumnos que ganaron el Primer Premio, cada uno en su categoría. El docente distinguió la colaboración y el apoyo de los padres y familiares que también han contribuido en el triunfo de los jóvenes competidores.

“Si bien el entrenamiento de montar es un aprender constante, también la idea es de que los chicos disfruten y se diviertan” – apuntó Rossi. Las competencias consistieron en pruebas de rienda; Manuela Ganzo (12) fue la alumna que compitió en la categoría damas y obtuvo el Primer Premio. El joven Juan Libardi ganó el Primer Premio en la categoría Juveniles, y en la carrera de burros el vencedor fue Felipe Álvarez. En la categoría mayores de prueba de rienda con un potro, Mario Rossi fue laureado con el Primer Premio. Para nosotros es una satisfacción enorme; verdaderamente estamos muy contentos porque los chicos que no tenían la posibilidad de andar a caballo, que se entrenaron y compitieron con otros jóvenes que a diario tienen la oportunidad de montar y ganar, la alegría es grande” – subrayó Mario Rossi.

LA ESCUELA

“CABALGATAS GUIADAS”

“Cabalgatas Guiadas” en primera instancia es un proyecto que apuntó al turista y desde hace más de un año comenzó a funcionar como escuela, donde los interesados pueden aprender a desarrollarse en pruebas de rienda o polo campero. En la escuela se han integrado personas de todas las edades, desde los tres años, adolescentes, hasta cincuenta, ya que no hay una edad definida para montar a caballo. En todas las categorías existe la posibilidad de competir. El entrenamiento se realiza tres veces a la semana, con una duración de tres horas o más. Existe el ánimo del equipo de poder competir en competencias que se realicen en otros departamentos y está pendiente una nueva competencia en Colonia Lavalleja. El mundo del caballo viene creciendo y es oportuno hacer actividades de intercambio para que los jóvenes de la ciudad puedan conocer la realidad del mundo rural. Manuela Ganzo ganó en categoría femenina; concurre a la Escuela No 3 y siente que ha vivido una gran experiencia y que ha crecido en este deporte, ya que ha ganado en otras oportunidades compitiendo con varones. Felipe Álvarez (13) ganó en la carrera de Burros y Juan Libardi (13) en la categoría juveniles sacó el primer puesto.

Los chicos compartieron su alegría y que pese al poco tiempo que entrenan han logrado una evolución sorprendente.