Entrevista a Facundo Marziotte, co productor de la película sobre el héroe del pedal

La gente no iba a ver La Vuelta, iba a ver a Federico”, una frase que fue escuchada muchas veces y que la ratifica uno de los productores del documental que pronto será visto por grandes y chicos en Salto y el mundo, sobre la vida del ciclista más importante y destacado de todos los tiempos en Uruguay, Federico Moreira.

Facundo Marziotte conversó con EL PUEBLO a propósito de este trabajo que junto al realizador audiovisual y productor, Nicolás Jardim, vienen llevando adelante desde hace varios meses y que los ha llevado no solamente a conocer la vida íntima del héroe salteño del pedal, sino que también los llevó por varios países como Argentina, Chile, Francia o España para conocer de cerca la imagen que tienen sus excompetidores, los que lo han sufrido en lo deportivo pero que lo enaltecen por su dignidad.

¿Cómo surge la idea de rendir tributo a Federico Moreira?

La idea es de Nicolás Jardim, quien un día se comunicó conmigo para invitarme a trabajar en este proyecto. Surge la inquietud de Nico con el objetivo de plasmar la carrera deportiva de uno de los deportistas más laureados de nuestro Salto. Un ídolo que marcó una época. Federico fue el gran ídolo del ciclismo nacional.

La gran mayoría de los entrevistados coinciden en que el ciclismo uruguayo fue una cosa con Federico en las rutas y otra sin Federico Moreira compitiendo. Entonces el camino de este documento cobra aún más fuerza para nosotros, ya que la figura del deportista al momento de investigarla se agiganta.

¿Cómo está integrado el equipo de producción de la película y cómo fue el arduo proceso de conseguir fondos para financiarla?

Mi labor es la producción periodística del documental, algo totalmente nuevo para mí y por ende muy enriquecedor. Había que cubrir los costos de realización del documental y recurrimos a algunas instituciones. Las cuales apoyan el trabajo entre otras cosas por la importancia de la figura de Federico Moreira. Las instituciones que apoyan este trabajo son Salto Grande, Secretaría Nacional de Deportes y el Ministerio de Educación y Cultura. A los cuales estamos muy agradecidos por confiar en nuestro trabajo, ya que se trata de una gran responsabilidad. Plasmar la historia de un grande, no solo no es fácil sino que conlleva una mayor responsabilidad.

¿En qué etapa están de la misma?

Estamos en una etapa de montaje y edición, y trabajando en los materiales que ya tenemos y algunos que estamos esperando. Es una etapa de arduo trabajo sobre todo de Nico (Jardim), plasmando lo que hicimos durante 1 año de trabajo. Lo más difícil es elegir las mejores partes del material para mostrarles de la mejor manera la historia de este deportista que es muy rica e interesante. Recabamos muchísimos testimonios, entonces eso hace que la elección sea más compleja. Rica, interesante pero compleja.

¿Cómo fue la experiencia de tener que viajar por varios países para recoger la historia de gloria de un deportista salteño?

Maravillosa experiencia. Poder hablar con el francés al que Federico le ganó en Montevideo en el año 90, recordando a nuestro país y a Federico con emoción, es impactante. Estuvimos en Chile también, donde Federico ganó la Vuelta de aquel país en el año 85. Nos hemos traído un muy rico material de los diferentes países donde estuvimos, que van a poder observar en el documental.

Ver a nuestro Deporte, a nuestro ídolo desde otras ópticas, pero con la misma emoción que ha generado y genera en esta tierra, es inolvidable. Cuando estás afuera y lejos, el paisito y sus cosas se hacen más gigantes en el pecho.

¿Qué vamos a ver con la película de Federico Moreira?

Vamos a ver la historia deportiva de un ídolo. Vamos a ver cómo el ciclismo llegó al interior más profundo del Uruguay, y la importancia que tuvo este ídolo en el crecimiento del arraigo popular de este deporte, en una época de la historia del Uruguay.

Las dulces y algunas no tanto, las anécdotas, los triunfos. Vamos a ver al Federico visto desde diferentes ópticas, desde la mirada del hincha a la íntima de su propia casa.

¿Cuándo la vamos a ver?

Aún no tenemos una fecha exacta, pero en algún tiempo más tendremos noticias. Nosotros somos los más ansiosos de poder mostrar el trabajo que hemos hecho y hacemos con tantas ganas y responsabilidad.

¿Cómo salteños qué sienten más allá de lo profesional con esta película?

Orgullo y satisfacción. Si hay algo que tiene Federico es amor por Salto. Este proyecto a mí en particular me hizo crecer, aprender y sobre todo conocer la llegada de este ídolo dentro, pero también fuera del país.

En uno de los viajes, charlábamos con Nico sobre el amor y el apego que tiene Federico por su tierra, por su lugar en el mundo. Un deportista que pese a ser callado y de perfil bajo, fue el ídolo de niños, jóvenes y mayores. La gente no iba a ver La Vuelta, iba a ver a Federico. Con eso creo que digo todo.