Pae Ángel de Oxalá invita al 14to homenaje en fiesta de playa para rendir homenaje a una de las deidades más importantes en el panteón Yoruba… Mae Oxum. El acontecimiento se llevará a cabo el domingo 8 de diciembre.

Se realizará una peregrinación partiendo de la rotonda de Atahualpa y Paraguay. La concentración es a las 20.00 horas. «Partiremos por esta hasta llegar a playa Las Cavas con ritual Umbanda con entrega de ofrendas y barca en costa del río Uruguay. Las ofrendas se reciben en O. Lanza 1483.

MAE OXUM - Este Orixá femenino es la segunda esposa de Xangó a quien ella seduce con la comida que a él más le gusta, que es él Amala.

Se divide en diferentes grupos, por su clase los más viejos son: Oloba, Doco, Ademun y los jóvenes son: Oxum Epanda y la más joven Epanda de Ibeige.

Su culto se sitúa a orillas del río Oxum, pertenece a la nación de Oyos y de Iyeya aunque también es incorporada al panteón Nago Dgege.

Es la dueña del espejo y de todas aquellas cosas o fetiches que hacen realzar la belleza femenina.

Es tan seductora como guerrera se le considera una amazona terrible cuando debe defender su reino, es celosa protectora de la mujer en todos los órdenes de la vida y los niños a ella se le pide por la fertilidad de la mujer, por la abundancia en la comida y por las riquezas materiales.

Su importancia es aún mayor dado que como el agua dulce le pertenece, al ser dueña de los manantiales es la que trae la riqueza más importante, que es la producción en la agricultura y el líquido elemento para sobrevivir.

Dentro de la liturgia religiosa que es otorgado a Ossanha dueño de t odas las hojas verdes las cuales son alimentadas por Oxum con su agua que siempre este presente aportando él líquido elemento que le pertenece.

Es una de las razones por la cual es importante la presencia de estos dos Orixas en cualquiera de los rituales dado que conforman una parte importante como fuerza energética.

Ossanha por su lado que representa el florecimiento y la abundancia y Oxum alimenta ese florecimiento otorgando así la riqueza, la productividad, el resultado del trabajo y esfuerzo que se puede apreciar cuando se hace efectiva la cosecha, dado que es Oxum quien bendice a la semilla para que germine y crezca al igual que otros Orixas juegan un papel importante en las diferentes etapas de la vida de la planta, como el viento, el sol, el calor, la noche, el sereno, también evitar las plagas de Xapana, que no hayan tormentas y tempestades de Oia, pero sí que haya lluvias.

Esto también se aplica en la vida de los seres humanos que si bien somos diferentes a las plantas también somos seres vivos y cumplimos ciclos bastantes parecidos a lo largo de nuestra vida, con la gran diferencia que las plantas viven sin el ser humano pero el ser humano sin la vegetación no puede vivir, ya que las plantas producen no solo comida sino que él oxigeno que respiramos es producto de estas.

También es dueña del río que lleva su nombre en la ciudad Oshogbo en el estado de Oyos ciudad de Iyeya es la que custodia sus acentamientos y secretos.

En Nigeria se conocen otros grupos de Oxum como son Oxum Ayala, Imú, Apara, que no llegan hasta nuestro culto.

Existen muchos Itanes que hacen referencia a su vida como por ej. En cierto momento la gente cometió tantos agravios contra las leyes de Olofi que este se enfureció, provocando una gran sequía y todo tipo de males, con fuertes movimientos de tierra, entonces Oxum se transformó en ave fénix para ir a hablar con él e interceder por las necesidades de la tierra.

Ella ruega por sus hijos y por su pueblo y promete que siempre va a interceder para que nadie lo ofenda y Olofi retira él apañe.Partes del cuerpo- Corazón, Utero, Estomago, Sangre, Ovarios, Antebrazos, Manos, Huesos del antebrazo, Huesos de las manos, Huesos de la cintura pélvica.Arboles Plantas- Durazno, Damasco, Bergamota, Mandarina, Palmera, Coquero, Vid, Limonero, Manzano, etc.El saludo es Ori Yeyeu que significa Oh Madre.

El día de la semana es el sábado. El Metal es el cobre, bronce, latón, oro.Sus comidas son: 1º) Mazamorra hervida con miel2º) Cebolla blanca refugada c/miel y ralladura de un huevo hervido3º) Cebolla verde refugada c/miel con 8 tiras de coco(para egun)4º) Cebolla blanca, verde refugada c/miel con cocorallado.5º) Con maní pelado he por encima.6º) Con poroto tape hervido con perejil y cebollade verdeo y también ralladura de huevo hervido(solo yema).7º) Poroto tape sin pelar, hervido con cebolla verdeajo, perejil rehogado con aceite de oliva con ralladura de yema de huevo cocida.8º) La Mokeka (pizza de la Mae Oxum) harina de maízhervida, sal, perejil, cebolla de verdeo, morón.9º) Acaraje de Oxum- poroto tape pelado trituradobatido con cebolla verde, sal y una pizca de ajo.10º) Acaxa de Oxum, agua de mazamorra amarillacon maicena envuelta en hojas de bananero.11º) También harina de maíz cruda c/ miel y monedas

ANIMALES: Come cabrita blanca, joven que haya sido madre, gallina amarilla o colorada, casal pato Marrueco, casal gallina de Angola ceniza Clara(guinea) casal de pirucas(pavos).

FRUTAS: Bergamota, damasco, limón, mango, manzanaVerde, uva blanca, naranja, támara, durazno, Melón, mandarina, ciruela amarilla, melocotón.

LEGUMBRES Y HORTALIZAS: Coliflor, mazamorra amarilla, tomate, arrozHinojo, poroto tape, manteca, melón.

HIRBAS: Guine, oro, levante, fortuna, mano de venus, Alegría, romero, alhucema, lirio amarillo, sándalo Amor perfecto, abobora, arroz, naranjo, junco, Salvia de jardín, planta del tomate, verbena.

FERRAMENTOS: Juguetes, peine, muebles para crianzas, muñecos de madera (casal) mamadera, cencerro, juguetes pequeños, espejos, abanicos dorados o de latón, cadena de oro, brazalete, prendedores, canasta, sol, media luna, monedas, buzios, corazón, espada, puñal, estrella, pez, delfín, anillos, pulseras, caravanas.

DIFERENTES PIEDRAS

PRECIOSAS: Oxum Epanda: RubíOxum Ademun: TopacioOxum Oloba: TopacioOxum Doco: BrillanteIbeiges: Multicolor.

DESPACHOS: A orillas de ríos, de mar e inclusive de océano, al lado de una cachoeira o manantial, mato verdoso.

FIESTA ANUAL: 8 de diciembre11 de febrero Oxum Epanda15 de agosto Oxum Ademunrvido, con perejil y cebollaverde, ralladura de huevo hervido.