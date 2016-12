Por segunda vez los jóvenes nucleados en Rotaract que dependen del Rotary Club Salto, están llevando a cabo una campaña de promoción y difusión para conocer los derechos de la donación de sangre. Con el nombre de Donar está de más, los integrantes del Rotaract remitieron a EL PUEBLO información sobre esta jornada que se cumplirá esta mañana en el Ta- Ta del Cerro.

DONAR ESTA D+

“Donar está D+”, así se denomina la campaña que apunta a la concientización sobre la importancia que tiene la donación de sangre que realiza Rotaract Club Salto, en conjunto con el Banco de Sangre ERITROM. Esta segunda instancia que se llevará a cabo hoy 9 de diciembre en la explanada del supermercado TA- TA Cerro, desde las 8:00 de la mañana hasta las 12:00 horas del mediodía. Según afirmaron los organizadores de la actividad, el Uruguay presenta uno de los mejores índices de donación de sangre de la región. Sin embargo, se requiere aumentar el número de donantes voluntarios, donde 1 de cada 10 pacientes internados necesita sangre. Actualmente Uruguay cuenta con entre 90.000 y 95.000 donantes de sangre anuales pero se estima que se necesitan otros 20.000 más para satisfacer la demanda. Por más que la necesidad de donantes se agudiza en la capital del país, la problemática se padece en todo el territorio nacional.

La campaña la realiza el Rotaract en Salto buscando repetir el éxito que tuvo en la oportunidad anterior.

¿Por qué donar?

Los jóvenes impulsores de la actividad remitieron a EL PUEBLO el material que promueven para lograr una mayor campaña de adhesiones, denominado Por qué. “Porque a pesar de los importantes avances médicos, científicos y tecnológicos, la sangre y sus componentes no se pueden fabricar. Porque la sangre sólo se puede conservar durante un tiempo limitado y luego deja de ser utilizable. Porque de cada bolsa de sangre donada se extraen componentes para 3 personas distintas y se pueden salvar 3 vidas”.

“Porque es la única manera de hacer frente a las necesidades diarias de sangre y sus componentes. Porque no todas las personas están en situación de donar, y si una persona tiene esa posibilidad, puedes ayudar a que haya sangre cuando alguien la necesite. Porque la donación no debe vincularse a situaciones de emergencia, sino que tendría que ser un acto habitual en nuestras vidas. Porque para el donante es sólo un momento, pero para otros puede suponer la vida. Porque el aumento en la expectativa de vida, las nuevas unidades de medicina intensiva y las necesidades constantes requeridas para algunas enfermedades -antes consideradas insalvables-, hacen que la demanda de sangre sea creciente.

CONDICIONES GENERALES: Según lo expresado los interesados pueden concurrir con el documento de identidad y los datos personales. Se requiere tener entre 18 a 65 años de edad. Pesar más de 50 kilogramos, no debe estar resfriado, ni con síntomas febriles. Si toma alguna medicación, concurra con la mayor información posible. No concurra en caso de estar cursando algún tipo de infección. Si es alérgico menciónelo en la entrevista técnica- médica No haber donado sangre en los últimos 3 meses (hombres) y en los últimos 4 meses (mujeres). Sólo mujeres: no concurra si usted está embarazada., tampoco done en el período de la lactancia No haber tenido hepatitis desde los 12 años de edad.