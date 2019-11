Donar está D+”, es como se denomina la campaña de concientización sobre la importancia de donación de sangre que realiza Rotaract Club Salto en conjunto con el Banco de Sangre ERITROM. El proyecto es creado por integrantes del club que interesados en realizar servicio voluntario a la comunidad se vieron interesados por ayudar a pacientes que normalmente se ven afectados por la carencia de donantes de sangre.

En esta oportunidad se celebrará la quinta edición de este proyecto que promueve la donación de sangre responsable y brinda la oportunidad de acercarse a la población para evacuar dudas sobre el tema. En estas jornadas se realizan extracciones de sangre a cargo del destacado equipo de Doctores y enfermeros del grupo ERITROM. La idea de realizarlo en diferentes lugares de la ciudad es para demostrar que esto se puede realizar en ambientes relajados, que no generen tensión en el donante y acabar con los diferentes tabúes que rodean al tema.

Uruguay presenta uno de los mejores índices de donación de sangre de la región. Sin embargo, se requiere aumentar el número de donantes voluntarios, 1 de cada 10 pacientes internados necesita sangre. Actualmente Uruguay cuenta con entre 90.000 y 95.000 donantes anuales pero se estima que se necesitan otros 20.000 para satisfacer la demanda. Por más que la necesidad de donantes se agudiza en la capital del país, la problemática se padece en todo el territorio nacional.

Esta campaña se realizará el próximo Jueves 14 de noviembre en la explanada de la Universidad Regional Norte desde las 8:30 a 12:00 horas.

¿PORQUÉ DONAR?

*Porque a pesar de los importantes avances médicos, científicos y tecnológicos, la sangre y sus componentes no se pueden fabricar.

*Porque la sangre sólo se puede conservar durante un tiempo limitado y luego deja de ser utilizable.

*Porque de cada bolsa de sangre donada se extraen componentes para 3 personas distintas y se pueden salvar 3 vidas.

*Porque es la única manera de hacer frente a las necesidades diarias de sangre y sus componentes.

*Porque no todas las personas están en situación de donar, y si una persona tiene esa posibilidad, puedes ayudar a que haya sangre cuando alguien la necesite.

*Porque la donación no debe vincularse a situaciones de emergencia, sino que tendría que ser un acto habitual en nuestras vidas.

*Porque para el donante es sólo un momento, pero para otros puede suponer la vida.

*Porque el aumento en la expectativa de vida, las nuevas unidades de medicina intensiva y las necesidades constantes requeridas para algunas enfermedades -antes consideradas insalvables-, hacen que la demanda de sangre sea creciente.

CONDICIONES GENERALES:

*Concurra portando Documento de Identidad.

? Edad: de 18 años a 65.

*Pesar más de 50 kilogramos.

*No debe estar resfriado, ni con síntomas febriles

*Si toma alguna medicación, concurra con la mayor información posible.

*No concurra en caso de estar cursando algún tipo de infecciones.

*Si es alérgico menciónelo en la entrevista técnica- médica

*No haber donado sangre en los últimos 3 meses (hombres) y en los últimos 4 meses (mujeres).

*Sólo mujeres: no concurra si usted está embarazada., tampoco done en el período de la lactancia

*No haber tenido hepatitis desde los 12 años de edad.

*No done si usted fue operado en los últimos 6 meses.

*No ser hipertenso (presión alta).

*Si se hizo algún tatuaje o perforación (pearcing) deje pasar 1 año.

*No puede donar sangre si en los últimos 3 meses mantuvo relaciones sexuales ocasionales sin protección (preservativo)

AYUNO

*Cene normalmente la noche anterior pero no ingiera alcohol.

*Se recomienda desayuno liviano para mantener el nivel de azúcar, ej frutas, jugos, te cafe.

*Evitar comidas grasosa por los mismos estudios serológicos.

*Conviene ingerir líquidos abundantes en las próximas 6 horas posteriores a la donación.

LUEGO DE LA DONACIÓN SE RECOMIENDA:

*Evitar trabajos pesados, deportes y uso con fuerza del brazo de la extracción.

*Ingerir líquidos (excepto alcohol).

*Se recomienda no fumar por 4 horas.

*Cualquier malestar, no le reste importancia. Se ruega comunicarse con la secretaria del Service (Tel.: 473 26450)

*Reclame constancia de la donación.

Es importante saber: la LEY Nº 16168 DONACIÓN DE SANGRE.

ORDENANZA 2/91

“Todo trabajador de la actividad pública y privada que realice donación de sangre en Banco de Sangre oficiales y privados que se encuentren en situación regular, habilitados (Decreto 385/00 MSP), con la sola presentación del documento que acredite fehacientemente dicho acto, tendrá derecho a no concurrir a su trabajo ese día y el mismo será reconocido como trabajado por parte de la empresa”

De esta manera queremos agradecer a ERITROM porque una vez más nos acompaña en esta actividad y a la Universidad Regional Norte por brindarnos el espacio físico en donde se realizará.