Días pasados se desarrolló en nuestra localidad la fiesta organizada en conjunto por el Liceo Rural, la Escuela de Pueblo Migliaro, la Escuela No. 18 con el lema Huellas y Tradición, con un marco espectacular de público en ambas jornadas de sábado por la tarde y todo el domingo. El tiempo acompañó a pleno sol y con altas temperaturas que llegó a los 30 grados, siendo un éxito total.

LA JORNADA DE SÁBADO

El lugar físico donde se realizó dicho evento fue en un hermoso predio rodeado de frondosos eucaliptos, propiedad de Nelson García. Su comienzo fue sobre la hora 15.30 y se comenzó con pruebas de rienda. El nivel de los menores fue excelente… fue bueno ver que desde edad temprana los niños muestran su amor por la tradición que cada vez se va arraigando más en nuestra tierra. Es emocionante verlos con todo el empeño y las ganas que ponen los noveles chicos que sueñan con ser domadores o apadrinadores y allí los vemos con la ilusión – a estos jóvenes jinetes – cuando montan en sus pingos para hacer frente al público en las pruebas de rienda. El Primer Premio fue recibido por Manuela Ganzo; montaba una petisa oscura. La joven pertenece a la Escuela Cabalgatas Guiadas de Termas del Daymán que está dirigida por el Prof. Mario Rossi. Junto con ella se presentaron varios adolescentes y algunos mayores. Segundo Premio – fue para Fabricio Leivas de Lavalleja. Primer Premio – Genaro López. Segundo Premio – Coquito Tavárez – Lavalleja. En estas pruebas de rienda partiparon un número alto de niños y adolescentes por edades en sistema eliminatorio. Categoría Mayores – Pruebas de Riendas. Primer Premio – Nicolás Sisnández. Segundo – Jonathan Sosa – Lavalleja. También en esa categoría participaron varios competidores. Las competencias en el ruedo continuaron el domingo; en la próxima entrega les informaremos los que disfrutaron el triunfo. Los que amenizaron el evento fueron los hermanos Sena, con todo ese fervor que le ponen al relato en forma contagiante y dándole el espaldarazo al jinete para que no se rindiera ante el potro bravío. Y cuando la tradición está presente nunca faltan las guitarreadas y las voces de los cantores con sus milongas y valsesitos, también recitados. Y allí vemos a Julio Trindade y el Payador Cancionero, el artiguense Adair Falletti que en la actualidad reside en la ciudad e Canelones.

LOS RANCHOS

Con tanto esmero y sacrificio, lo levantaron los alumnos. Cada clase construyó el suyo; esta vez fueron cuatro. La clásica pulpería o aquel rancho que representa una de las principales riquezas del país; la ganadería en sus albores y para llegar al presente otro de los ranchos hacía alusión a la agricultura, la soja y el arroz. Y todos estos alumnos están expectantes para el fallo del jurado deberán esperar 24 horas.

OTRAS COMPETENCIAS

ESTUDIANTILES

La carrera de la novia consistió en ensillar rápido el cabello y corría el cronómetro a unos cincuenta metros esperaba la novia; el jinete salía a galopecito y la levantaba subiéndola a la grupa del caballo. La polka de la silla – todos corrían para sentarse y el que no lo podía lograr, quedaba descalificado. Demostración de esquila – en el escenario hicieron una sobresaliente demostración de lo que en la esquila se muestra el verdadero esquilador que es aquel capaz de realizar un trabajo prolijo evitando los cortes. Roberto Richard Artigas y mi nieto Mateo Alpuy – estudiante de 1er. Año también hicieron su exhibición. Ananías Dávila, José Luis Santurio, Omar Alberto Pintos y Fernando Ramos feliz los observábamos a Gabriel Ribeiro el dueño de las ovejitas por el buen trabajo realizado por la comparsa. La cinchada -entre mayores de Guavuyú y Lavalleja triunfó Guaviyú; también en Juveniles se llevó la victoria. La parte artística en el escenario en la noche del sábado fue con el comienzo de los grupos de danza de Ajupensal. Una vez más volvió Carlos Daniel Dutra y su señora con su espectáculo para el deleite del público bailando tangos y milongas. Es sin dudas una pareja atrapante que merece los halagos del público. También actuó con su ritmo alegre y romántico el grupo Los Termitas. No podía faltar Garras de Amor, la orquesta local que llega al corazón. Lucida a parte de Los Cavillón de Paysandú. Y para cerrar esta jornada de sábado el gran baile en el predio con las orquestas de Artigas A Pura Cumbia, los Konsagrados y el estilo inconfundible de Los Trovadores.