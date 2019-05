La pasada semana se hicieron presentes dos grandes figuras del ballet, los maestros Hebert Loza y Diego Domínguez, dictando una Masterclass de ballet en la Escuela de Danza y Ballet Ingrid Zas, con la finalidad de perfeccionar, actualizar y profesionalizar a los bailarines que concurren a la misma.

El maestro Hebert Loza ingresa al SODRE en el año 1977 participando en el Cuerpo de Baile con los siguientes maestros: Tamara Gregorieva, Adriana Coll, Caciuleanu, Vilen Galstian, Edgardo Harley, Gustavo Herrera y otros reconocidos docentes.

En 1993 deja la actividad artística, ingresando como asistente de la Dirección Artística del SODRE, donde desarrolla tarea de coordinación de los cuerpos estables de ese instituto.

Hebert Loza en 1997 viajó a Estados Unidos a desempeñar tareas culturales en la misión diplomática de nuestro país, en la ciudad de Washington y en Nueva York, desempañándose en Naciones Unidas. Asiste al Maestro Piero Gamba en la realización del concierto realizado por la Fundación Symphonicum Europae en el Carnegie Hall de Nueva York.

En el año 2001 realiza un curso de Administración de las Artes, dictado por la fundación Fullbright con docentes invitados de Estados Unidos.

Entre los años 2001 al 2003 es nombrado Director de Espectáculos interino, teniendo a su cargo la administración y organización del Teatro del SODRE, en donde se desarrollan todos los ensayos y presentaciones de sus Cuerpos Estables, así como otros espectáculos ajenos a dicha institución.

En el año 2003 es becado por la Embajada de España en el marco del programa Becas Carolina a los efectos de visitar teatros y sus organizaciones, de la ciudad de Madrid, Valencia y Barcelona.

En el mismo año la embajada de Francia lo invita a realizar una gira por los principales teatros de ese país.

Las clases impartidas en la academia de la Maestra. Ingrid Zas, están dirigidas a dos niveles, intermedio y avanzado, que por supuesto se trabajaran por separado.

El objetivo con ambos grupos es el mismo, y es el de brindar conocimientos que permitan fortalecer el trabajo que las maestra viene haciendo con el alumnado.

De por sí es importante para cualquier bailarín en todas sus etapas, el poder acceder a diferentes maestros de distintos lugares y así poder comprender mejor como se desarrolla el trabajo que hacemos.

Como todo en la vida, cuanto más acceso se tenga al conocimiento, más posibilidades se tienen de desarrollo.

El trabajo que hace la Mtra. Ingrid Zas invitando maestros tanto de Montevideo, como del exterior, va en esta línea, la de brindar a los alumnos un espectro más amplio de conocimientos, que sin duda, beneficia los procesos de formación de los mismos.

- ¿Cuál es la realidad del ballet en la actualidad, teniendo en cuenta que es el padre de las danzas y toda la disciplina que conlleva la carrera de bailarín clásico?

-”En la actualidad a nivel nacional, la danza se ha desarrollado de una manera constante con diferentes propuestas, tanto oficiales como independientes, y que existan espacios para desarrollar la danza es fundamental. En lo personal, creo que se sufre de los males del centralismo montevideano, y me refiero con esto a que, aunque existen propuestas de descentralización, todavía no alcanzan a todo el país. Por ejemplo, las iniciativas de la Escuela Nacional de Danza que se encuentran en Canelones, Maldonado y creo que San José, son muy interesantes, pero solo se dan de momento en esas ciudades. Ojala se lograra expandir más estas iniciativas.

- ¿Cómo es la relación entre las jóvenes generaciones y la danza clásica?

.”Las nuevas generaciones se acercan mucho a la danza, no si se específicamente a la danza clásica, pero si veo que a los más chicos les gusta mucho bailar. Ese es otro desafío del ballet, convocar a los más chicos y volverlo interesante para ellos”.

-¿Que lo llevo a aceptar el desafío de venir a nuestra ciudad a dictar clases en la Escuela de Danza y Ballet Ingrid Zas?

_”Tengo una relación de muchos años con Salto, desde mis años en la escuela nacional de danza, cuando nos dirigía el Mtro. Hebert Loza, que supimos venir varias veces a bailar al precioso teatro Larrañaga.

Luego, ya formando parte del ballet nacional, varias veces más he estado por aquí. En esta oportunidad, mediante una propuesta del Mtro. Loza, quien mantiene un fuerte vínculo con la ciudad, surgió la posibilidad de venir a dictar clases aquí, y como le comente a la Mtra. Zas, me encantó la idea de poder colaborar con el desarrollo de la danza en el interior”.

-¿Cómo se siente realizando esta actividad?

-”Siempre me sentí muy bien bailando, la danza me hace sentir libre.

Estar en un escenario te da cosas muy lindas.

Ahora estoy retirado, desde diciembre del 2016 y me he dedicado a la docencia, resido en Santiago de Chile y soy maestro de ballet de la escuela del Teatro Municipal de Santiago. Me siento muy bien también de este lado y trato de transmitir todo lo que aprendí en mi carrera.

-¿Qué mensaje le dejaría a todos aquellos que bailan ballet?

A todos los que quieran bailar, bailen, con los pies, con las manos, con lo que sea, pero bailen.

MAESTRO HEBERT LOZA

Las clases son de formación clásica donde se pone en práctica una serie de ejercicios de diferentes escuelas como son la francesa, la rusa, inglesa o cubana, a fin de poder desarrollar aún más los potenciales del alumnado, adaptándolas al grupo y sacando lo mejor de cada uno de ellos, tratando de esa manera de adaptar las diferentes escuelas, explicándoles el porqué de cada ejercicio, y para que se realiza cada cosa. De manera que, en el transcurso del año, sigan trabajando su cuerpo y su técnica que se verá reflejado al subir al escenario.

En la actualidad el ballet debido a sus fundadores de los años 50 en adelante, y con el esfuerzo de muchos bailarines, uruguayos y extranjeros, el ballet hoy cuenta con un auge, aun no del todo masivo, ya que en lo personal considero que se le debería dar aún más difusión al mismo, desde las escuelas primarias.

De todas maneras, a través del Ballet de SODRE, mediante giras anuales, se puede ver diferentes espectáculos y entusiasmar a un público muy vasto, no olvidando que los futuro bailarines, salvo excepciones de escuelas particulares, que toman el ballet, como algo serio , deben terminar siempre en capital, lo cual implica un sacrificio muy grande, por parte de los bailarines como de sus familias, y no siempre se llega a buen término.

De esa forma, quedan bailarines potenciales en el camino, personas con mucho talento, que por la distancia y el desapego que ella conlleva, no pueden lograrlo. A lo cual, el Ballet Nacional, pasa a ser un ballet de Montevideo.

“Mi relación con la Maestra Ingrid Zas, fue debido a la visita del joven Ballet perteneciente al Sodre, el cual yo dirigía, y que veníamos en una gira nacional. La Maestra me propuso la posibilidad de venir a dar clases a su Escuela, y desde el primer momento, viendo su trabajo con la tenacidad, seriedad e interés por sus alumnos, acepte y desde la fecha, hasta ahora sigo trabajando y trayendo otros maestros, para mejorar el rendimiento de la Escuela.

Lo primero que trasmito es el amor por la danza, en todas sus manifestaciones. Pero para lograr un profesionalismo de ella requiere, mucho sacrificio, mucha conciencia y mucho trabajo. Se baila con el alma, con el físico y con la cabeza” – enfatizó Hebert Loza.