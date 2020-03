Se habilitó el 0800 1919 para realizar contacto con médicos y especialistas, las 24 horas

Este sábado de tarde, el secretario de Presidencia de la República, Álvaro Delgado, y el prosecretario, Rodrigo Ferrés, junto al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, el director general de Salud, Miguel Asqueta, los intendentes y los coordinadores del Centro de Emergencias Departamentales (Cecoed) de todas las intendencias mantuvieron una reunión de coordinación sobre las acciones anunciadas por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, respecto a la emergencia sanitaria por coronavirus Covid 19 declarada por el Gobierno.

Allí en rueda de prensa, Salinas anunció que hay dos nuevos casos de coronavirus Covid 19 en Montevideo. Estos se suman a los cuatro anunciados el viernes, dos en Montevideo y dos en el departamento de Salto. Aclaró que estos casos son de los los 18 casos que estaban a estudio.

Además dijo que «tenemos la certeza que estamos contactando a la totalidad de los contactos de los casos positivos. De tal manera, que en este momento, en la ciudad de Salto tenemos un poco más de 200 contactos, que están guardando reposo en domicilio, en muy buen estado, totalmente estables, la mayoría asintomáticos (…) Los que tienen síntoma se los ha referido a una policlínica específica que se generó en el hospital de salto pero en una zona apartada del mismo».

Con respecto al aeropuerto Salinas aclaró que «disponemos del software que nos permitió ubicar, en un contingente de 2586 pasajeros que pasaron por el aeropuerto de Carrasco, 521 personas que provenían de las zonas de riesgo».

Para finalizar comunicaron que se habilitó el 0800 1919 para realizar contacto con médicos y especialistas, las 24 horas.

MARCHA ATRÁS EN MEDIDA DE CIERRE DE FRONTERAS

Este sábado circularon dos comunicados que hacían referencia al cierre departamental de Salto por 14 días. Finalmente el Ministerio de Salud pública, en diálogo con el Comité de Salto, dio marcha atrás a esta medida. Luego que se emitiera el comunicado anunciando la medida de cierre de frontera, el propio ministerio decidió dejarla sin efecto, al menos por el momento.

El intendente del departamento, Alejandro Noboa, confirmó esto y dijo que las medidas que siguen en pie son, el cierre de las termas municipales y exhortar a las privadas que hagan lo mismo; exhortar a la población a que no realice fiestas privadas y reuniones multitudinarias. Además se pide a los salteños que permanezcan en sus localidades y a los visitantes que estén asintomáticos que retornen a sus hogares.

CENTROS EDUCATIVOS SIN CLASES

En Conferencia de prensa Delgado dijo que esta tarde el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, se reunió con Wilson Netto y Robert Silva para evaluar la situación y en consulta con el presidente de la república, se tomó la resolución de suspender las clases por 14 días, y se va a encomendar a la ANEP que lo instrumente tanto en educación pública y privada.

COMUNICADOS ANTERIORES

La noticia del cierre del departamento comenzó a circular más temprano, en un comunicado emitido por la Dirección departamental de salud de Salto donde se informó que «de acuerdo a la situación epidemiológica que está atravesando Salto es inminente el cierre territorial del departamento en las próximas horas del día de hoy». Horas más tarde, las mismas autoridades emitieron otro comunicado en donde expresaban que la situación estaba siendo evaluada por las autoridades y que no estaba definido. Ahora confirman que finalmente esto no ocurrirá.

20 PERSONAS CON SÍNTOMAS EN SALTO

Según fuentes oficiales, en el departamento de Salto, hay unas 20 personas con síntomas, que están siendo analizadas como casos sospechosos de coronavirus.

Todas estas personas estuvieron en contacto con los dos casos que ya se confirmaron en dicho departamento.

Medidas de prevención:

Lávese las manos frecuentemente

Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón.

Adopte medidas de higiene respiratoria

Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el pliegue del codo o con un pañuelo descartable; deseche el pañuelo en un recipiente adecuado y lávese las manos.

Evite el contacto con personas que están cursando infecciones respiratorias. Esto es particularmente importante en personas mayores o portadores de enfermedades crónicas o con sistemas inmunes debilitados.

Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica a tiempo

Indique a su médico si ha viajado a una zona en la que se haya notificado la presencia de la COVID – 19, o si ha tenido un contacto cercano con alguien que haya viajado desde estas zonas y tenga síntomas respiratorios.