Luego de una espera fundamentada en un trabajo muy serio y responsable, quedó reinaugurado el muelle de alta creciente con un trabajo que demandó demoler todo el pavimento de hormigón existente, para posteriormente realizar compactación de base y sub base para un nuevo pavimento de hormigón con un entramado de vigas de hormigón armado bajo la nueva losa de cimentación. A eso se sumó una viga sobre el muro de contención existente del lado del río, que recibe 9 vigas perpendiculares que se apoyan en la primera.

El proceso determinó además la construcción de losas de hormigón armado que forman un nuevo pavimento.

Con una inversión de aproximadamente 5 millones de pesos, fondos auténticos de la intendencia, la obra ofreció además arreglos como nueva cartelería, luminaria led y barras de contención de hierro que no solamente contemplan lo visual sino la seguridad para quienes transitan por el lugar.

El acto de reinauguración contó con la presencia del intendente de Salto, Dr. Andrés Lima, el secretario general Lic. Fabián Bochia, parte del gabinete departamental y público que pudo apreciar las dimensiones de las obras desarrolladas.

REVALORIZACIÓN

En momentos de reinaugurar el muelle, el Ing. Juan Zoppi, dijo a una muy importante cantidad de público que se hizo presente, que “esta obra comenzó con un accidente con suerte ya que luego de las inundaciones una motoniveladora se hundió en el pavimento y se encaró la recuperación. Se hizo un estudio vehicular actual y por eso se reforzó el pavimento, relleno de la base, se recargó con material en condiciones. Los arquitectos del equipo vieron la posibilidad de revalorizar el lugar permitiendo pensar una ciclovía para seguridad de peatones y ciclistas”.

El secretario general, Lic. Fabián Bochia, en cambio, recordó la predisposición de Elbio Machado y Alvaro Góme z en obras en el mes de abril del 2016 cuando tuvieron en cuenta todo lo que se podía hacer a futuro, “en un trabajo que realizo en mi tarea en formación docente, utilizo un trabajo de una pedagoga ecuatoriana, Rosa María Torres, en un trabajo que se llama: Feria Alegría, 12 tesis para el cambio educativo. En la novena tesis dice que normalmente hablamos de lo que falta y nos olvidamos de la larga lista de lo que tenemos. Alvaro Godoy me recordó en ese mes de abril de esa larga lista de lo que teníamos y nos demostraron que aún con pocos recursos se pueden hacer muchas cosas. Fue una puesta en funcionamiento que me hacen recordar que los esfuerzos no tienen que ver con recursos sino con capacidades. Esta obra es el fruto de gente que soñó con poco dinero en el bolsillo”.

CUIDAR LOS ESPACIOS RECUPERADOS

Finalmente el Dr. Andrés Lima dijo que “en este muelle de alta creciente se trabajó durante varios meses con ideas de funcionarios de la Intendencia y con máquinas de la Intendencia. Es un muelle construido en las primeras décadas del siglo pasado y que hacía muchos años no tenía mantenimiento. Cuando este puente se hundió tuvimos la suerte que no transitaba ningún vehículo. A partir de ahí se entendió que el trabajo debía ser a que esta obra dure muchos años, varias administraciones, varios gobiernos departamentales. Pilares, vigas, hormigón, para darle estructura y permitir que se transite, se camine, se disfrute sin ningún tipo de inconveniente”.

Agregó el intendente que “este lugar une Costanera Norte con Costanera Sur y está a estudio en la Junta Departamental para que este lugar lleve el nombre del exintendente Esc. Eduardo Malaquina. Aquí hay una inversión muy fuerte de la Intendencia de Salto, 5 millones de pesos. Recursos departamentales, genuinos. Destacamos el rol del director de hacienda, Gustavo Chiriff, que nos permite hacer este tipo de obras a 18 meses de haber asumido. Agradecemos además a los Artistas Intinerantes que nos dejaron esta obra y viene el pedido, cuidemos este espacio. Porque también recuperamos la Plazoleta de Los Inmortales, recordando a Gardel e Irineo Leguisamo, por eso es que por muchas razones estamos felices por esta inauguración. Una obra más que se hace, no es la primera, no es la última”.