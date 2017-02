En el Norte siempre las conquistas han costado más

El Dr. Arturo Altuna, Presidente de la Sociedad Médico – Quirúrgica de Salto, dialogó con EL PUEBLO, respecto a la Jornada sobre el relacionamiento Médico – Paciente, que tuvo lugar el pasado sábado 18 en el Palacio Córdoba, y la construcción del Hospital de Agudos, actualmente en ejecución en la Avda. Ferreira Aldunate. Con el Dr. Altuna mantuvimos la siguiente charla.

¿A qué se deben desde la óptica médica, algunos desencuentros que se han dado entre usuarios y facultativos, los que desembocaron desafortunadamente en actos de violencia?

La Jornada del sábado pasado estuvo muy buena e interesante, donde se analizaron muchas de las causas. Se mantuvo en horas de la mañana, una charla exclusivamente entre quienes trabajamos en la salud, enfermeros y

médicos básicamente, y luego en la tarde con los representantes de los usuarios, lo que también fue una buena instancia. Creo que ambos ámbitos de trabajo con sus respectivas visiones, ayuda a empezar a entender un poco más, cuáles son las causas que culminan en todas estas situaciones que se están viviendo, las que preocupan y además entristecen mucho; porque fíjese que nosotros, desde la institución de asistencia, tenemos que brindar un buen servicio y la gente tiene que recibir esa buena asistencia, y a raíz de ese recibimiento, confiar en el sistema.

Las causas que le mencioné que se analizaron, ya nos da una idea de que estamos ante una problemática multifactorial, donde existen muchas cosas en juego.

El Dr. Campos realizó una presentación en la que enumeró todos los factores que contribuyen directa o indirectamente, y en un ejercicio un poco más profundo, se podría hasta concluir en qué porcentaje y magnitud cada uno de esos factores inciden para que ocurra lo que está ocurriendo, esta fisura y separación que se da en la buena relación entre el médico y el paciente, al no poder quedarnos solamente en la enumeración de dichos factores.

¿Se pueden contener dichas situaciones?

Yo diría que más que tratar de contener, tenemos que buscar la manera de prevenir, evitar que estas cosas lleguen al grado al que han llegado. Después de escuchar a muchos compañeros, me quedé con la idea de que hay cosas que nosotros como médicos, desde la institución asistencial, no podemos modificar; como por ejemplo la violencia en todos sus ámbitos, la que refleja que estamos ante una sociedad más impaciente y agresiva. Pero además existe un factor que también incide y que es el propio sistema de salud, el que a veces presenta algunas dicotomías, sobre los que el sector médico sí puede incidir en algo, no así en otros aspectos como el que mencioné anteriormente, como la violencia, mal que se encuentra desafortunadamente de alguna manera inserto en buena parte de la sociedad. Y luego nos encontramos con el aspecto en el que sí podemos incidir los médicos quizás con mayor fuerza, que es con lo que sucede dentro del consultorio; y cuando me refiero a dentro del consultorio, apunto también en la baranda para levantar medicamentos, para sacar una orden, para pedir una atención a domicilio, eso sí lo podemos mejorar, y pasa por la mejora básicamente en el trato con el usuario.

En Uruguay, lamentablemente, es frecuente muchas veces el no recibir un buen trato en algunas dependencias, tanto públicas como privadas; bueno, eso se puede y debe cambiar, pues ese tipo de actitudes son las que por lo general generan la violencia de la que hablábamos; pero al mismo tiempo, en tantas otras oportunidades, quien se acerca hasta una de dichas reparticiones, no percibe que del otro lado hay personas que quieren y pueden ayudarlos, y más allá del trato, reaccionan desde el vamos de mala manera. O sea, hay que poner voluntad desde ambos lados.

¿Pero también es cierto que hay usuarios que no son muy fáciles de sobrellevar?

Ahí entramos en la asimetría y en la responsabilidad del médico, pues nosotros nos preparamos para dar un servicio, por más problemático que sea el paciente, y a mí en particular alguna vez me tocó lidiar con alguno; donde ante una situación difícil, debemos tratar de ver de dónde sale esa ansiedad, de dónde surge el problema y cómo podemos hacer para ayudar, y estoy seguro que en la mayoría de las veces, pues existen los casos en que el paciente no se conforma con nada, esa impertinencia y hasta prepotencia, va siendo dejada de lado, en la misma medida en que la persona ve que uno se está preocupando por ella.

¿El Centro Médico ha tomado medidas específicas al respecto?

Se realizaron varias consultas y hoy en día estamos trabajando con personas que se ocupan del área de Recursos Humanos, específicamente sobre las relaciones dentro de los equipos de trabajo, en nuestro caso en el de salud, habiendo comenzado el año pasado con una serie de talleres dirigidos a funcionarios no médicos que están en contacto con el público; enfermeros y médicos. Y nos da la impresión y vislumbramos una mejora, pues los propios usuarios se han acercado y así nos lo han manifestado, aunque queda trabajo por hacer, pues tenemos la responsabilidad de hacerlo y debemos cumplir, trabajando junto a los usuarios.

Avanza la obra del Hospital de Agudos, que colocaría a Salto como un polo de salud importante en la región, ¿cuándo culminaría la construcción?

El Hospital de Agudos es una obra enorme y muy costosa, la cual esperamos tenerla pronta para julio o agosto de este año a más tardar. Ahora estamos en la fase de las terminaciones, como se llama, que durará hasta mayo o junio, y después, tenemos la etapa del equipamiento, que será muy costoso, que si bien no será al nivel del primer mundo, sí deseamos que sea un muy buen equipamiento.

Apostamos a lo que mencionaba, en ser un polo de salud importante, y también, es inevitable no hablar de ello, a tener el Centro Cardiovascular del Sanatorio Americano acá en Salto. También aspiramos, pues lo necesitamos, contar con un Resonador Magnético, pues cada vez son más necesarias las resonancias para obtener diagnósticos, amén de los costos y los traslados que se les originan a los pacientes, constituyendo toda una dificultad.

Insisto en que el norte del país ha sido históricamente relegado en todos los planos, también en el de la salud; desde la época de la colonia se organizó política y administrativamente de espaldas al interior, mirando hacia Montevideo y el área Metropolitana, y a los Departamentos cercanos, mientras que acá en el norte, todo siempre nos ha costado mucho más, recordemos como ejemplos, los años que se trabajó para lograr Salto Grande o la Universidad. Pero no tenemos que bajar los brazos, buscando que haya consensos, para que el objetivo pueda salir adelante.