Coronavirus: se extreman medidas

El Dr. Carlos Albisu hizo un análisis de situación frente a la dinámica que muestra el COVID 19 en nuestro país; hizo énfasis en extremar los cuidados al cien por ciento y sostuvo que gran parte de los resultados está en ser conscientes de llevar adelante todas las pautas de prevención que en forma permanente y por diferentes canales de divulgación se dan a conocer.

«Estamos ante una emergencia sanitaria como creo que nunca antes vivió el país» – expresó.

Se ha hablado en estos días mucho acerca del Coronavirus y sus embates… ¿Qué medidas de prevención debemos reforzar?

-Es un punto muy importante y hay que tomar conciencia sin entrar en pánico pero movernos con la responsabilidad que el tema amerita. Es una pandemia mundial que no está tocando solamente a Salto ni al Uruguay, sino que es un fenómeno que hace un mes y medio lo veníamos viendo por televisión, lo que acaecía en China, lo que estaba sucediendo en Europa y que aún continúa, en Estados Unidos y ya en el resto de América donde está afrontando este gran problema sanitario Salud Pública. Estamos ante una urgencia, una emergencia sanitaria como creo que nunca vivió este país, que no es comparable con la gripe H1n1 ni lo que fue la Gripe Avear.

Esto realmente toca todo… hay un tema de concientización que Salto en general lo ha tomado con mucha responsabilidad.

Ya desde el viernes ante los primeros casos… en las primeras horas del sábado y a la tarde del domingo se veían las calles desiertas.

El lunes se advirtió una movilidad menor. Hay que tratar de movilizarse en la medida de cada persona lo menos posible. El lavado de manos, no saludar, utilizar alcohol en gel o simplemente lavarnos las manos, ya de alguna manera estamos llevando a cabo acciones positivas para que el golpe que nos pueda dar este golpe sea el menor posible.

Por ello toda la información que se pueda divulgar a través de las redes sociales, diarios y demás medios de comunicación informando correctamente y llevando las medidas a tomar por parte del gobierno nacional que se ha aggiornado al problema.

El Uruguay ha sido uno de los primeros países en tomar medidas antes que ocurra una muerte. Vemos a las autoridades tratando de estar a la altura de las circuntancias.

Vemos a la OMS yendo y viniendo, cambiando las decisiones permanentemente según el comportamiento que va dando esta pandemia. Estamos frente a un problema muy complejo y los resultados van a depender del comportamiento que se adopte».

-«Se dice que el virus se va haciendo cada vez más resistente y agresivo…»

Se está en plena investigación a nivel internacional tanto las posibles mutaciones y cambios en el comportamiento o agresividad.

-¿Qué recaudos debemos tomar en los espacios de trabajo?

-»Lo que se está recomendando es por ejemplo en las dependencias donde es viable fomentar el teletrabajo. Cuanto menor sea la concentración de personas en lugares de trabajo, mejor.

Algunas empresas han optado por rotar semana a semana con parte del personal y están trabajando con la mitad en algunos casos y en otros con menos de la mitad. Me parece que es lógico y comprensible.

También todas aquellas personas que tiene algún tipo de sintomatología están avisando a los lugares de trabajo y se están tomando los recaudos.

En cuanto a los ambientes cerrados es necesario paliarla situación con la menor cantidad de gente posible buscando determinados turnios, que puedan rotar según el trabajo. Si son seis que sean tres; no compartir el mate y no necesariamente saludarse ni con un beso ni con la mano sino a distancia.

Por otra parte sabemos que muchas tareas la podemos hacer desde nuestras casas, ya sea con un teléfono, computadora o redes sociales.

Dentro de todo lo mal corremos con una pequeña ventaja de saber lo que ocurrió en otras partes del mundo.

Hay lugares que quedaron prácticamente sin médicos y en otros los empleados se enfermaron, tuvieron que ir a cuarentena y la empresa debió cerrar sus puertas.

De allí buscar las medidas mejores para poder hacer frente el tiempo que dure esto que comenzó el viernes pasado y nadie sabe cuándo terminará.

Sin generar el pánico que es negativo… tenemos que tener la real responsabilidad de lo que estamos enfrentando.

Muchas veces el pánico inmoviliza y saca lo peor de la persona. Aquí el gesto solidario y la comunicación son claves. Aquí hay que tomar este suceso con la responsabilidad y seriedad que representa. Si hablamos de solidaridad tenemos que dejar de lado todo lo político partidario.

Este virus lamentablemente va a tocar a todos… antes que nada somos salteños, estamos en esta lucha y tenemos que caminar juntos. Estamos afrontando un problema sanitario – según los expertos – de los más grandes de los últimos años y nos tiene que encontrar sin perfilismos – sin tratar de sacar rédito de ningún tipo pues la comunidad no va a perdonar. Tratemos de sacar lo mejor de cada uno de nosotros extendiendo la mano a los que necesitan ayuda. El embate de esta pandemia se va a minimizar si nos encuentra todos unidos».