Campaña Mis Datos soy Yo

La campaña “Mis datos soy Yo” se lanzó el 8 de agosto del 2019 en Montevideo. La Red Iberoamericana EDI es una red conformada por docentes de Informática a nivel Iberoamericano cuyo director es Guillermo Zamora de Argentina y en Uruguay la Escribana Elizabeth Bouvier Villa.

El Dr. Gabriel Cartagena – docente de Informática Jurídica de la Universidad de la República – junto al Agente Comunitario Camilo Dalmao – perteneciente a la Jefatura de Policía de Salto – han realizado una serie de charlas en diversas instituciones educativas del departamento acerca de la protección de datos personales y el uso responsable de las redes sociales, como por ejemplo los liceos públicos de Salto, centro CECAP e Instituto Mundo Nuevo. A su vez se instruyó en la temática a varios docentes.

“Hemos brindado charlas en el interior del departamento, apuntando a esta campaña que la hacemos en forma totalmente honoraria. La protección de datos personales forma parte de una realidad más amplia que son la protección de nuestra vida privada y nuestra dignidad.

Los datos personales son la información que nos identifica, haciendo alusión a nuestra imagen, etnia, actividades laborales, recreativax, ubicación, religión, datos de salud, nombre, domicilio o número de socio de un club deportivo, entre otros datos” – explicó Cartagena.

Por otra parte se destacan los Datos Sensibles que son los datos personales que revelan origen racial y étnico, preferencias políticas, convicciones religiosas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual.

Se han hecho muchas campañas acerca de Mis datos soy Yo en las redes sociales en esta época de pandemia, a los efectos de brindar protección a los Datos Sensibles que refieren al COVID19 o a cualquier otra enfermedad, medicación que la persona pueda tomar. Es habitual ver en las redes sociales que se hace alusión a los medicamentos que consumen los miembros de de la familia.

La Ley 18.331 reconoce que todos tenemos derecho a controlar el uso que los demás hacen de nuestros datos personales. Tenemos derecho a presentar ante el responsable de una base de datos pública o privada para conocer el uso que éstas harán de los datos, existiendo un plazo de cinco días.

También tenemos el derecho de recurrir a la Justicia o ante la URCSP (Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales) puesto que nadie está obligado a proporcionar datos sensibles. Parael uso de los mismos es necesario tener el consentimiento del titular salvo excepciones que puede establecer la Ley. Nuestro datos no se pueden recolectar ni obtener en forma ilegal mediante engaños y abusos.

Todos – por ejemplo – tenemos derecho a no figurar en una guía telefónica y a no recibir publicidad no deseada.

“Quienes trabajamos con datos personales debemos mantener el secreto profesional y la confidencialidad. Tenemos el deber de adoptar las medidas de seguridad de seguridad adecuadas para proteger los datos que tenemos de nuestros clientes a los efectos de que no sean perdidos, robados o utilizados sin autorización.

El ciudadano tiene derecho a saber qué datos de su persona figuran en la base de datos, derecho a corregir los datos, eliminar datos e incluir datos… todo regulado por la anteriormente mencionada ley.

Es importante saber cómo cuidar nuestros datos personales y que nuestros hijos también estén informados.

Teniendo en cuenta la pandemia también las personas que están enfermas o contagiadas tienen derecho a permanecer en el anonimato.

Es importante cuidar los datos de nuestras personas mayores, información, claves, etcétera.

Más de un setenta por ciento de nuestros ciudadanos utilizan las redes sociales; un alto porcentaje que utiliza Facebook (70%), un 20% utiliza Instagram, 14% Twitter.

La ciudadanía digital está integrada por aquellas personas nacidas en cualquier punto del territorio nacional que participan de entornos virtuales.

Los niños están integrados al Plan Ceibal. Por otra parte el uso de Internet tiene muchas cosas positivas y muchos jóvenes se han destacado en varias áreas. En las charlas se habla también sobre los Delitos Informáticos que tienen un carácter internacional”.