Se destacó su trayectoria como médico, docente, humanista y férreo defensor de Salto

A las 20:00 horas de ayer, ante una importantísima concurrencia que abarrotó las barras de la Junta Departamental de Salto, se declaró “Ciudadano Ilustre de Salto”, al reconocido médico, docente y actual Presidente del Colegio Médico del Uruguay, el Dr. Néstor Campos Pierri.

En una ceremonia que comenzó con la entonación de las estrofas del Himno Nacional, por conmemorarse también los 192 años del Desembarco de los 33 Orientales, y ante la presencia de autoridades nacionales, departamentales, familiares, amigos, colegas, pacientes y público en general, se homenajeó al destacado galeno, quien emocionado agradeció el reconocimiento y el cariño profesado por los presentes y el pueblo de Salto representado en el cuerpo deliberativo.

Los Ediles de los distintos partidos políticos con representación en la Junta Departamental, hicieron uso de la palabra, manifestando su beneplácito en realizar dicho homenaje, haciendo alusión a la connotada trayectoria del Dr. Campos.

Entre los oradores estuvieron los ediles Soraya Godoy, cuya iniciativa dio el puntapié inicial a la propuesta que culminó en el merecido acto; Carlos Silva y Martín Burutarán (Partido Nacional); Agustina Viera, Carlos Rattín, María de los Ángeles Márquez (Partido Colorado); Gabriel Duarte, Carlos Beasley (Frente Amplio), entre otros.

También, y para sorpresa de los presentes, se presentó un vídeo en el cual amigos de la infancia, de la Facultad de Medicina y los hijos del Dr. Campos, le enviaron sus saludos y palabras de afecto.

Quizás los momentos más emotivos de la noche, fueron las apreciaciones de pacientes y familiares de otros tantos, quienes agradecieron con emoción el trabajo efectuado por el facultativo, en salvarles la vida, y el esmero volcado siempre en el ejercicio de su profesión.

“La verdad no tengo claro por qué elegí medicina”

Con estas palabras, dichas por el propio Dr. Campos en una entrevista que brindó tiempo atrás, el Presidente de la Junta Departamental de Salto, Alberto Villas Boas, cedía la palabra el Dr. Néstor Campos, quien notoriamente emocionado, comenzó expresando su pedido de disculpas, si la misma “me juega una mala pasada”.

“Cuando uno recibe estos homenajes, lo primero que uno piensa es: ¿por qué a mí?”, continuó; “y después uno se pone a pensar que todas las personas somos el resultado de nuestro entorno y de nuestra gente, y por lo tanto, cuando uno hace una actividad, sea la que sea, uno llega a un lugar determinado, por esa gente que lo ha rodeado, por lo cual, luego de pensar mucho, debo agradecerle a muchísima gente, de la que no daré nombre, pero que es mucha”.

Luego de hacer una breve síntesis de sus comienzos y vivencias, destacó su agradecimiento fundamental a los amigos y a su familia, expresando: “la familia y los amigos, son todas las personas que uno realmente en el transcurso del tiempo va teniendo y a los que les debo muchísimo”.

No culminó sus palabras, sin antes hacer referencia a su querido Salto, del cual sostuvo con énfasis, “tengo la camiseta puesta”. Campos se emocionó hasta las lágrimas al oír las palabras de algunos de sus pacientes, a los cuales ha ayudado a lo largo de su carrera y recibió al finalizar el saludo de todos los presentes, quienes se aglomeraron para saludarlo y con cuya presencia demostraron el afecto que se le tiene al reconocido galeno.