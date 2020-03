En la mañana de ayer, para conocer un poco más sobre posibles casos de Covid-19 en nuestro departamento, pero en este caso en las zonas suburbanas y rurales, EL PUEBLO pudo comunicarse con el doctor Ramón Soto, quien se encontraba precisamente trabajando en la Policlínica de Valentín.

“Estamos trabajando acá como siempre, aunque con las medidas y precauciones del caso”, empezó comentando. “El entorno rural, que muchas veces puede jugar en contra en el concepto integral de salud, por ejemplo por distancias, ahora, en este caso en que es importante el aislamiento social, puede resultar un factor protector… Aunque por supuesto hay que cuidarse porque si llegó de China hasta acá, pasando por toda Europa, puede llegar a cualquier lado”, dijo el médico, que además aseguró que no tiene conocimiento que en el interior del departamento haya siquiera casos sospechosos de personas infectadas con este virus. Esto, a cuenta que en algún momento trascendió en alguna publicación que en la zona de Valentín se estaría esperando por algunos resultados de análisis, lo que fue negado rotundamente por Soto. “Lo que sí tenemos son casos de problemas respiratorios pero no son vinculatorios con el coronavirus; sino que son resultado principalmente del cambio estacional que siempre produce un desajuste, a veces no nos cuidamos bien y surgen cuadros respiratorios, pero no tenemos casos sospechosos que hayan sido derivados a la ciudad”, señaló.

Ramón Soto integra un grupo de médicos rurales a nivel nacional, lo que le permite estar al tanto también de posibles casos en zonas rurales de otros departamentos, lo que tampoco hasta el momento ha ocurrido, según indicó a este diario. Finalmente, dijo que “siempre las medidas que puedan tomarse al principio parecen exageradas, y después resultan insuficientes, por eso es importante estar alerta, aunque sin generar pánico”.