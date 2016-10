Como lo adelantara EL PUEBLO, el pasado martes 4 de octubre, se realizó en el Centro Comercial e Industrial de Salto, una conferencia a cargo de la Economista María Laura Rodríguez, Responsable de la Asesoría Económica de la Unión de Exportadores del Uruguay, quien expuso sobre la realidad económica actual de Uruguay, la Región y el mundo.

La Economista manifestó que normalmente la Unión de Exportadores del Uruguay, realiza este tipo de charlas dos veces al año, donde se expone un panorama general respecto a la situación de la economía mundial, regional, cuáles son los principales mercados de Uruguay y su evolución; la particularidad de la misma, es hablar de temas de actualidad como lo sucedido con el Brexit en Gran Bretaña y su salida de la Unión Europea, y su repercusión tanto en Europa como en América y la forma en que puede beneficiarnos o perjudicarnos esa decisión, siendo que más adelante podríamos tener como integrantes del Mercosur, un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea.

La incertidumbre que generan las elecciones en Estados Unidos, dependiendo de si las gana Clinton o Trump, al haber en ambas propuestas, más en uno que en otro, políticas proteccionistas, con lo cual tendríamos menos posibilidades de avanzar en nuestro comercio con ese país, aunque claramente Trump es más agresivo en la política comercial, lo que nos tendrá en ascuas hasta noviembre, mes en que elegirán al nuevo gobierno.

También lo referente a nuestra relación con China, donde hay una marcada desaceleración, lo que ha generado mucho temor en los mercados internacionales, recordemos que China junto con Brasil son nuestros principales mercados de exportación, por lo tanto es muy importante saber cómo va a evolucionar, en principio los últimos datos económicos de China no son tan malos, por lo tanto, si bien hay siempre temores, se podría pensar que por ahora China no tendría ningún impacto negativo en los próximos meses.

En cuanto a la región, tenemos que Argentina y Brasil están en recesión, pero, con la buena noticia de que para el año que viene, en ambos mercados se espera una recuperación y eso ya lo estamos viendo en nuestras exportaciones, por lo tanto, dentro de ese panorama internacional de incertidumbre, de nerviosismo, sobre todo cuando el año comenzó en ese sentido, estamos como con una luz para fin de año, esperando para el 2017, esa recuperación de la región, siempre con la expectativa de cómo reaccionará el resto del mundo y con perspectivas medianamente buenas en materia de precios de los productos que exporta el Uruguay, donde tuvimos una caída importante, pero hubo una cierta recuperación.

Lo malo – prosiguió – es que también puede llegar a recuperarse el petróleo, lo cual ya no es tan bueno para nosotros, pero a su vez sí es bueno para algunos países con los que comerciamos a los que les puede ir mejor y por lo tanto hay que llegar a un equilibrio para ver cómo podemos aprovechar esa situación.

Y en lo que refiere a Uruguay, mantiene un nivel de crecimiento bajo, pero lo mantiene, esperándose mayores inversiones y la recuperación de la región y del mundo en general, como para pensar en un año que viene mejor, y seguir avanzando en mejoras en los indicadores macro.

¿Cómo ve la situación actual del dólar?

El dólar ha venido cayendo, ha sido una situación en lo general mundial, porque la Reserva Federal de los Estados Unidos decidió no aumentar las tasas de interés como lo tenía previstO y eso debilitó el dólar, pero a su vez el dólar en Uruguay cayó más que en otros mercados, lo que nos afecta en nuestra competitividad.

Ahí existe un aspecto internacional que no es muy fácil de manejar por parte de Uruguay, pero hay aspectos internos en los que el Banco Central de Uruguay sí podría actuar de otra forma, está siendo muy restrictivo con la cantidad de pesos en el mercado, y eso termina después en que los bancos precisan pesos y venden los dólares y baja el dólar. Es un tema que requiere de equilibrios; una tasa de inflación que está cediendo, podría beneficiar en ese sentido y permitir que el dólar fluctúe un poco más alto, pero también hay que esperar los próximos datos de inflación que están siendo mejores, lo que por lo menos en ese sentido es algo positivo.

Lo que podemos esperar es algo similar a lo que venimos viendo, una tendencia leve de aumento del dólar a nivel internacional y vamos a ir mes a mes, viendo si vamos ganando o perdiendo algo de competitividad con respecto a nuestros competidores.

Uruguay y Chile firmaron un Tratado de Libre Comercio que demuestra una flexibilidad de las reglas de juego en el Mercosur; ¿qué expectativas tiene el sector exportador con esta medida tan esperada?

Nosotros siempre estamos promoviendo los acuerdos comerciales, creemos que es la forma que ha tomado el mundo hoy, de interrelacionarse, y nos parece genial que se haya logrado firmar ese acuerdo y que se avance en otros, porque también el gobierno tiene en carpeta avanzar en el acuerdo que ya tenemos con México, y hacerlo también con Perú, Colombia y toda la Alianza del Pacífico, para extender los lazos, el comercio, y tener un pie hacia el Pacífico, ya que esos países están muy interrelacionados.

También tenemos claro que el Presidente Vázquez va a plantear en China un posible acuerdo, y eso también es algo muy importante para Uruguay, y con el sondeo con Gran Bretaña, se va configurando todo un esquema de posibles acuerdos comerciales que obviamente no se consiguen de la noche a la mañana, que hay que negociarlos, que hay que buscar la forma de tener el mayor beneficio de los mismos, pero, es el camino en el que hay que avanzar, si no nos quedamos quietos, y perdemos, porque los demás países avanzan y nosotros no, y nuestros competidores ingresan en mercados con beneficios que nosotros no tenemos.

De acuerdo a manifestaciones de la Cancillería, Uruguay llevaría la voz cantante en las negociaciones con la Unión Europea, en representación del Mercosur, ¿en algún momento el Poder Ejecutivo ha solicitado la opinión del sector exportador al respecto?

Permanentemente. Siempre estamos en contacto con el gobierno, planteando todos los puntos de vista, incluso participando en las reuniones que mantiene el gobierno con sus pares.

¿Considera que el Mercosur es una solución o una complicación para los intereses de Uruguay ante la actual coyuntura?

En el actual contexto, en el que los gobiernos del bloque están teniendo una mayor apertura, una mayor búsqueda de acuerdos comerciales, parecería que tenemos una gran oportunidad de avanzar. Eso no estaba planteado hace un par de años, y estaba siendo el Mercosur un “corsé” para Uruguay, pero si logramos ponernos de acuerdo y avanzar juntos, por ejemplo en el acuerdo Mercosur – Unión Europea, en el que se sigue avanzando, donde se pretende que se alcance una consolidación, creo que es un buen momento para aprovechar esta alineación de los gobiernos en ese sentido.