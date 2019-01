Uruguay destaca el atractivo de los descuentos para su temporada de verano

Montevideo, 26 dic (Efe).- Las ventajas y descuentos fiscales que ofrece Uruguay en esta temporada turística de verano, que pueden ser superiores al 42 por ciento, son una de las principales armas del Gobierno uruguayo para evitar que la crisis argentina y los problemas brasileños hagan mella en la economía del país. Esas ventajas se traducen en la exención del 22% de IVA para los ciudadanos que paguen restaurantes, catering y autos de alquiler con tarjetas de crédito extranjeras, en el IVA cero en los de los hoteles, en la exención del 10,5% de este impuesto en alquileres de inmuebles turísticos y en el 18,5% de devolución por artículos adquiridos acogiéndose al “tax free”, entre otras medidas. La ministra de Turismo, Liliam Kechichián, subrayó hoy que su departamento trabaja intensamente desde hace meses para intentar que la afluencia de turistas no decaiga con respecto a 2017, que fue el año récord de la industria turística uruguaya al lograr 4,2 millones de visitantes y 2.300 millones de dólares de ingresos generados por el turismo. “Hoy en día estamos en un cuatro por ciento menos que en el periodo enero-noviembre de 2017 y en un 4,5 menos en cuanto al ingreso de divisas en esos meses del año anterior, lo que representa unas cifras muy manejables para el impacto de la crisis económica argentina y política en Brasil”, destacó Kechichián en una entrevista radiofónica emitida por “Radiomundo”.

La ministra resaltó que el gobierno uruguayo no opina sobre impresiones o percepciones, sino que lo hace a datos reales proporcionados por la Dirección Nacional de Migraciones y por el propio sector hostelero.

En este sentido, puso el ejemplo del pasado fin de semana, en el que entraron al país 50.000 personas, “una cifra parecida a la del año pasado”, y lanzó el mensaje de que con las ventajas propuestas “tal vez Uruguay no sea tan caro en comparación con los grandes balnearios argentinos”, puesto que el turista puede encontrarse “con un 42% menos del precio normal al pisar la raya”.

Después de las exportaciones de celulosa y sus derivados y de los productos cárnicos y agroalimentarios, el Turismo se ha constituido como una de las principales fuentes de ingresos de este pequeño país austral, visitado en 2017 por 4,2 millones de personas frente al 1,8 que recibió en 2004.

Solo en el balneario de Punta del Este, el más exclusivo del país, existen 200.000 camas en segundas residencias, principalmente propiedad de argentinos y brasileños, y 18.000 en hoteles. EFE