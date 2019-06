El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció este martes un nuevo paquete de medidas que involucra inversiones en obras publicas por hasta 20.000 millones de dólares durante su Gobierno, con el objetivo de afirmar la economía del país.

El plan busca «mantener la economía en marcha» y «fortalecer el ritmo del crecimiento» del país, dijo Piñera durante la ceremonia de juramento de los nuevos ministros que no pudieron hacerlo el pasado jueves, cuando remozó su gabinete en seis carteras de Gobierno. Obras Públicas, Economía, Energía, Transportes y Hacienda son las áreas a que apunta el plan y a cuyos ministros el mandatario entregó una hoja de ruta «con encargos y metas claras y concretas».

La economía chilena no ha podido despegar este año al ritmo deseado por el Gobierno, con un crecimiento del producto interno bruto (PIB) de sólo un 1,6 % interanual en el primer trimestre, lo que llevó al Banco Central a recortar su proyección de crecimiento a un rango de entre un 2,75 % y un 3,5 % para este año.

Los analistas y expertos privados, en tanto, han reaccionado de la misma forma y sus pronósticos rondan ahora en torno a un 3,0 % de crecimiento para este año, mientras el Gobierno estudia su propia meta, de una expansión del 3,5 %, aunque aún no toma una decisión de recortarla o mantenerla.

En Obras Publicas, con Alfredo Moreno como nuevo titular de la cartera, Piñera dijo que este año se ejecutarán proyectos por unos 4.000 millones de dólares, para totalizar 20.000 millones en el período 2018-2022, coincidente con su mandato presidencial.

El plan incluye proyectos en aeropuertos, carreteras, embalses y otras obras de infraestructura.

Con Juan Andrés Fontaine ahora al frente de Economía, el Gobierno procurará enviar este año al Congreso una reforma a la ley de Inversión y Desarrollo (I+D) para disminuir la burocracia, aumentar el tope de gastos y mejorar el acceso de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) a los recursos disponibles para financiar proyectos.

En el área de Energía, Piñera pidió al nuevo ministro, Juan Carlos Jobet, aumentar el desarrollo de la competencia en el sector de la distribución eléctrica mediante un proyecto de ley y anunció la ejecución de 14 nuevas líneas y de 42 obras de transmisión, por un total de 409 millones de dólares.

El Ministerio de Hacienda, en tanto, deberá enviar en las próximas semanas al Parlamento un proyecto de portabilidad financiera, que permitirá reducir costos y facilitar a los chilenos el cambio de institución financiera. También pidió a esa cartera ministerial acelerar el fin de la concentración monopólica de la administración del negocio de las tarjetas de crédito.

A Transportes, el mandatario le pidió profundizar la modernización del transporte público, lo que supone duplicar la actual red del Metro de Santiago con la construcción de cuatro nuevas líneas (7, 8, 9 y 10), extender cuatro de las ya existentes (2, 3, 4 y 6) y la construcción de un línea entre el centro urbano y el aeropuerto internacional de Santiago. Además, pidió a ese ministerio ejecutar los proyectos de construcción de los ferrocarriles Santiago-Valparaíso y Santiago-Melipilla, además de la extensión del Merval (Metro Refiona de Valparaíso), que une ese puerto con varias localidades de la región, hasta la ciudad de La Calera.

Los anuncios de este martes se suman a otros del pasado 6 de junio, cuando los ministerios de Hacienda y Obras Públicas dieron a conocer una «agenda de aceleración económica», para agilizar la puesta en marcha o el inicio de licitaciones de obras de infraestructura pública, que involucran inversiones por 1.400 millones de dólares.

Santiago de Chile, 18 jun (EFE).-