Intendente uruguayo ve con buenos ojos intercambios comerciales con China

Montevideo, 12 jun (EFE).- El intendente del departamento uruguayo de Canelones (sur), Yamandú Orsi, dijo hoy a Efe que “hay mucho por hacer” en cuanto al intercambio comercial en el país y a la alianza estratégica que desarrolla Uruguay con China.

Orsi, que encabezó este martes una disertación del ciclo de Desayunos de Consulta de la Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación de Uruguay, en Montevideo, apuntó que la propuesta de “Una franja, una ruta” -que busca acercar el gigante asiático al occidente- destaca por ser una “forma distinta” de vínculo comercial si comparada a la estrategia de países como EE.UU.

“Eso nos hace mirar con buenos ojos y ser más proactivos en el vínculo de nuestros empresarios, que ya fueron a China y lograron concretar negocios, como, por ejemplo, vender vinos”, indicó el intendente.

“No tengo dudas de que en la ciencia, la tecnología o la biotecnología hay mucho para hacer con China en el marco de la actitud que está teniendo su Gobierno, en contraste con lo que se ve hoy a nivel del mundo occidental”, añadió en referencia a la nueva Ruta de la Seda propuesta por los asiáticos, que busca mejorar la conexión entre continentes.

Orsi, que viajó recientemente a China con motivo de los intercambios que su gobierno departamental mantiene con las provincias de Shanxi y Zhuhai, recalcó, además, que si bien no constituye un gran mercado, Uruguay es una “buena cabecera” para la llegada de empresas de la nación asiática a la región.

Por otro lado, Orsi, que es considerado por su partido, el Movimiento de Participación Popular (MPP) -integrante de la coalición de izquierdas que gobierna el país, el Frente Amplio (FA)- como posible candidato a las próximas elecciones presidenciales en 2019, valoró que si bien el debate está “lejos”, su disposición de presentarse sigue en pie.

De todas maneras, el intendente anotó que la decisión del expresidente y líder del MPP, José Mujica (2010-2015), de presentarse o no como candidato “define” la interna del sector.

“Pertenezco a un sector que tiene como referente a Mujica y su decisión de presentarse o no define todo lo otro para nosotros, pero me consta que no es el único nombre que se va a manejar desde este sector de la izquierda”, sostuvo Orsi.

El intendente de Canelones, departamento ubicado al este de Montevideo y que con más de medio millón de habitantes constituye el segundo más poblado del país, expuso en la Cámara Española de Comercio en Uruguay en torno a la consigna “Canelones: Ideas, proyectos, acciones”. EFE