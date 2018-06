El presidente argentino Macri apuesta con Tabaré Vázquez por acuerdos del Mercosur con China, Japón o Canadá

Buenos Aires, 19 jun (EFE).- El presidente de Argentina, Mauricio Macri, apostó hoy, en un acto en Buenos Aires junto a su par de Uruguay, Tabaré Vázquez, por seguir trabajando no solo por concretar un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, sino también con Japón, Corea del Sur, Canadá o China.

«Tenemos una gran agenda de trabajo en conjunto, siempre pensando de qué manera podemos ayudar a nuestra gente a progresar», remarcó el mandatario argentino durante su intervención durante la inauguración oficial de la nueva embajada uruguaya en la capital porteña.

Convencido de que el futuro de la relación bilateral llega por «no solo potenciar los afectos» históricos que les unen sino también «el futuro» en común, Macri aseveró que «claramente» son dos países que creen «en la integración» y que tienen «muchísimas cosas más por hacer».

En este sentido, definió como un «enorme desafío por delante» el seguir trabajando por concretar un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur -integrado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay- y la Unión Europea, que lleva años de largas negociaciones y sigue sin firmarse.

«Y queremos hacer un Mercosur-Japón, Mercosur-Corea, Canadá, China…», destacó el jefe de Estado argentino, quien recordó la apuesta que Uruguay hace por la integración con el gigante asiático.

«También creemos que es un aliado potencial estratégico para todos nosotros», remarcó Macri.

Estas declaraciones se dan apenas un día después de que Vázquez, recibiera en Asunción la presidencia temporal del Mercosur -durante la Cumbre de Presidentes, a la que Macri no acudió- con el compromiso de no firmar un acuerdo con la UE a cualquier precio ni perder el tiempo en «negociaciones eternas» en busca del esperado consenso.

No obstante, ya en la capital paraguaya Vázquez ya subrayó que «existe la Alianza del Pacífico, existe China, Rusia, Japón, la Unión Económica Euroasiática», para profundizar en las negociaciones, y calificó como «una torpeza» ignorar a esos países.

EFE