El peso uruguayo se aprecia 0,87 % frente al dólar

Montevideo, 10 may (EFE).- El peso uruguayo se apreció hoy 0,87 % frente al dólar estadounidense al término de las operaciones de la jornada en el mercado de cambio libre de Montevideo, según datos del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU).

Venta: 30,68 pesos.

Compra: 29,48 pesos.

El peso ganó 27 céntimos frente al dólar estadounidense.

EFE

El peso argentino no varía frente al dólar

Buenos Aires, 10 may (EFE).- El peso argentino no varió hoy frente al dólar en el mercado de cambios de Buenos Aires, en la que ha sido la primera jornada sin caer desde el viernes pasado, cuando la moneda nacional frenó brevemente su caída en medio de una fuerte volatilidad cambiaria.

El precio promedio del dólar quedó establecido en:

Compra: 22,30 pesos

Venta: 23,10 pesos

Fuente: Banco de la Nación Argentina.