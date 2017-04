El edil nacionalista Carlos Silva formuló un planteo a la Intendencia de Salto para conocer los aspectos detallados del fideicomiso solicitado por la comuna salteña y que ha sido anunciado en las últimas horas.

Silva pretende que la comuna le informe en qué se gastó o en qué piensan gastar el dinero que obtiene por este concepto.

LA SOLICITUD:

Como es de público conocimiento la Intendencia de Salto ha anunciado que finalmente quedó aprobado el Fideicomiso Daymán. Desde hace un buen tiempo ya que venimos preocupándonos y ocupándonos en el tema. Cuando el Intendente propuso a todos los Partidos la modificación presupuestal del pasado año, la misma pretendía incluir el pago del Fideicomiso y se nos pidió opinión. El Partido Nacional fue el único que le envió su respuesta por escrito al Intendente con nuestra postura, carta que nunca fue respondida.

Allí marcábamos nuestra preocupación con respecto a los destinos que se le darán a esos fondos, también decíamos que la idea original era tomar 1.000 millones de pesos y sugeríamos que no se tomara más deuda que esa. Hoy día queda mucho por aclarar respecto al Fideicomiso Daymán y es por eso que realizamos este pedido de informes. Haremos preguntas concretas y entendemos que no debe pasar como en oportunidades anteriores y las respuestas de la Intendencia deben ser claras y concretas.

Amparado en el derecho que me asigna el Art. 284 de la Constitución de la República, Art 77 Literal D, del decreto Nº 6376/08 (Reglamento Interno), y Art. 16 de la Ley 9515, remite el siguiente pedido de informes para ser elevado al Sr. Intendente de Salto, Dr. Andrés Lima, a los efectos de recabar información sobre el siguiente asunto:

1) Informar el importe total solicitado en el Fideicomiso Daymán, expresado en UI y su equivalencia en pesos al día que se recibió el dinero.

2) Informar cuánto dinero destinó la Intendencia de Salto hasta el 31 de marzo de 2017, para el pago de los Fideicomisos Salto VII y Arapey. Detallar los pagos de forma mensual.

3) Informar cuánto dinero se destinó del Fideicomiso Daymán para cancelar, si es que así sucedió, los 2 fideicomisos mencionados anteriormente (Salto VII y Arapey)

4) Informar, detalladamente, en que se gastó o se piensa gastar el dinero recibido por el Fideicomiso Daymán.

5) Adjuntar a las respuestas toda la información que se considere relacionada al Fideicomiso Daymán.