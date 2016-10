“Seguramente hayan entregado hojas como las que recibimos cuando recorremos el interior y pensaron que eso era un proyecto”, dijo la exministra sobre pedido de IMAE

En una media hora previa cargada de adjetivos hacia las autoridades del gobierno por hablar del tema del IMAE para Salto y pasarlo de largo, que fue presentada por el edil Carlos Silva del Partido Nacional en la última sesión de la Junta Departamental de Salto, el legislador hacía un paralelismo entre la preocupación que planteaba por el mismo tema hace casi una década su líder, el Dr. Carlos Albisu, y él.

“Aquella media hora previa que realizara Albisu no fue la primera ni la única. Desde entonces varios ediles y diputados de todos los partidos políticos se mostraron preocupados por el tema, pero los años pasaron y nunca se concretó nada”, dijo Silva en su alocución.

Por tal motivo, en la media hora previa de la última sesión de la Junta Departamental, el edil de la Lista 50 del Partido Nacional manifestó su malestar y enojo por la falta de concreción de este tema presentó un proyecto para que la Junta declare su interés institucional por la instalación de un centro de esta naturaleza en nuestro medio, solicitando que dicha resolución sea derivada al Presidente Tabaré Vázquez.

NO DEJARON NADA

“Decenas de reuniones y viajes a Montevideo se han dado en el transcurso de los años. Varios ministros han venido a Salto y anunciaron la concreción del tan esperado IMAE y en todos los casos, días después, renunciaron a sus cargos, como decía el famoso “Juceca”, ‘parece cosa de mandinga che’. Directores del Fondo Nacional de Recursos, que es la entidad que paga estos tratamientos, también vinieron a Salto y nos crearon falsas expectativas. Muchas fueron las autoridades, que en estos últimos 10 años pasaron por Salto pero nada dejaron respecto a este tema”.

Y dio a conocer la versión taquigráfica de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados en el período anterior, cuando la entonces ministra de Salud, Susana Muñiz, hoy presidenta de ASSE, se refirió al tema, con críticas a la población del interior del país: “En una oportunidad en la que estuve en Salto, quienes supuestamente lo solicitan, me hablaron del tema. Nos comunicamos con ellos pero lo cierto es que nunca ingresó un expediente al Ministerio de Salud Pública. Entonces, no podemos autorizar y ni siquiera emitir opinión sobre un expediente que no existe. Seguramente, ellos hayan entregado hojas “como las que a veces recibimos cuando recorremos el interior” y hayan pensado que eso era la presentación de un proyecto. Reitero: formalmente esa propuesta no ingresó jamás…”.

Silva critica que la entonces ministra se refirió solamente a “alguna entidad prestadora de salud, ya sea pública o privada”, diciendo que la exjerarca “se equivoca. Porque no solamente ellos están reclamando esto, sino (que también) hay un pueblo entero que lo hace. Desde hace ya varios años, varios salteños han muerto en el intento de llegar a la capital para recibir atención y es por esto que el reclamo es de un pueblo entero”.

Y a continuación detalla que el reclamo formal sí existe “damos a conocer número y título del expediente: Nº 2793/98, desarchivado en el año 2008. Nombre: “Solicitud de autorización de instalación de centro de hemodinamia con la finalidad de estudio y tratamiento de enfermedades cardiovasculares centrales y periféricas”.

El edil destacó las manifestaciones populares de la sociedad organizada de Salto que ha bregado desde hace mucho tiempo por un IMAE para la región. “Recordamos ese último gran movimiento encabezado por APC y apoyado por una inmensa cantidad de instituciones de nuestro medio. Se llegó a realizar una movilización pública con un acto frente a la sede de la Regional Norte donde muchos concurrimos y vimos una vez más las promesas de las autoridades del momento y a 6 años de eso, del 31 de Julio de 2010 todo sigue igual”, declaró el edil Silva.

“Todos nosotros como Salteños y sin banderías políticas debemos reclamar una vez más para que este sueño de tantos, se haga realidad. Muchos de los que lucharon y reclamaron por esto ya no están y en el recuerdo del ex Edil Antonio Lafuente queremos representar a todos ellos.