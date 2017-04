“El Ceibal está intransitable”, dijo en referencia al estado de las calles del barrio en su visita a EL PUEBLO, el edil colorado Boris Todoroff, un vecino de la zona que realizó este planteo en una media hora previa en la Junta Departamental de Salto el pasado 20 del corriente.

Según comentó, la problemática se da por la situación en que se encuentran las calles del barrio que tras tantos pozos se vuelve “intransitable”. El pedido del edil, fue puntualmente por la calle Ituzaingó que dijo “hay que reparar y bituminizar” porque es una de las vías más transitadas en la zona, pero la situación también se complica en las calles transversales.

“Ituzaingó está intransitable de tantos pozos, hay que reparar y bituminizar, además ahí pasan tres líneas municipales y ómnibus con el personal de la naranja y arándanos, también camiones de 20 y 30 toneladas contribuyendo a dañar aún más todo. Esa calle es muy transitada, más que nada en horas pico”, señaló a este diario.

Sobre el tránsito pesado, dijo que su interés sería que se reglamente la circulación de los camiones mediante alguna resolución para que “no pasen más” por allí, además “enganchan las luces de la calle y dos por tres nos dejan sin alumbrado público”, puntualizó.

“El Ceibal está intransitable y hará 20 o 30 años que no se hace nada en la zona Sureste del barrio, el único que bituminizó de H. Paiva hasta Itapebí fue el Cr. Minutti durante su gobierno, después no se hizo más nada, es una zona totalmente abandonada”, agregó. Asimismo, dijo que durante su media hora previa solicitó que se solucione la rotura que se generó a raíz de una plancha de hormigón que se hizo en la parada de ómnibus en la intersección de las calles Ituzaingó y Juan H. Paiva que ahora esta con problemas de rotura, pozos y tierra.

“La zona levanta mucho polvo y hay tres comercios en la vuelta. También en la zona Sureste de Ceibal hay una canalización que da vergüenza por todo lo que pasa por ahí, desde materia, ratas, de todo”, comentó.

Finalmente, el edil aseguró que desde la dirección de obras de la Intendencia de Salto no tuvo respuestas y solicitó que esos problemas se solucionen lo antes posible.