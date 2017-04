Los ediles de la Lista 50 del Partido Nacional, Carlos Silva y Hugo Previale, presentaron inquietudes dirigidas al gobierno departamental anoche en la sesión ordinaria de la Junta Departamental.

PEDIDO DE INFORMES

Por un lado, el edil Silva presentó un pedido de informes dirigido al intendente Andrés Lima referido a profundizar en los informes dados durante el llamado a sala en la Junta Departamental del intendente cuando fue convocado por el Partido Colorado para pedir información sobre los ingresos a la comuna salteña. Es así que el edil blanco recordó que “el pasado 21 de marzo el Sr. Intendente de Salto fue convocado a sala para responder sobre qué cantidad de funcionarios habían ingresado durante su administración. Luego de varias horas de sesión entendemos que las respuestas dadas por el Intendente y su equipo no fueron para nada claras y en varias oportunidades, contradictorias”.

“Es por esto que entendemos necesario realizar un nuevo pedido de informes, el tercero referido a este tema, para que se deje constancia por escrito lo que para nosotros no quedó claro en dicha sesión. Solicitamos que las respuestas sean concretas y consistentes con la realidad y no como las respuestas que se nos brindaron en el anterior pedido de informes o las dadas en la Junta Departamental durante el pasado llamado a sala”.

En base a eso, el edil dirigió cinco preguntas al intendente Lima, queriendo conocer: 1) la “cantidad y nómina de funcionarios de la Intendencia de Salto, cualquiera sea su vínculo o tipo de contrato, al 30 de Junio de 2015. 2) Monto total pagado a los funcionarios por concepto de salarios, horas extras, compensaciones especiales, salarios vacacionales, etc, generado en JUNIO de 2015. 3) ¿Cuántos funcionarios ingresaron en esta administración, y aún se mantienen en funciones, desde el 10 de julio de 2015 al día en que sea respondido este pedido de informes? Detalle cargo y función que cumple cada uno. Informar mecanismo utilizado para su contratación (designación directa, sorteo, concurso, u otro tipo de contrato, etc). 4) Informar cantidad de cargos que el Sr. Intendente entienda son de confianza o responsabilidad política, como directores, sub-directores y demás designaciones realizadas directamente por el Sr. Intendente. 5) Monto total pagado a todos los funcionarios (cualquiera sea la forma de vínculo laboral con la Intendencia) por concepto de salarios, horas extras, salarios vacacionales, etc, generado en Marzo de 2017”.

DETERIORO DE COSTANERAS SUR Y NORTE

Por otro lado, el edil Previale presentó su inquietud de los vecinos que viven en la zona de las Costaneras Norte y Sur, debido a su deterioro. “En esta oportunidad –comenzó diciendo-, queremos sumamos al reclamo de los vecinos de la Costanera Sur por el estado de total abandono en que se encuentra uno de los lugares más pintorescos de nuestra ciudad”.

“Nos referimos puntualmente al mal estado del pavimento, hay sectores donde se levantó hace meses la carpeta asfáltica y no se ha dado una solución, quedando en peores condiciones que antes, ya que los pozos continúan y se le sumó el polvo que se levanta cada vez que pasan los vehículos que circulan por ella, ómnibus, autos, camionetas, motos, no solo de los pobladores de la zona, también de los miles de salteños y turistas que pasean por el lugar”.

“Hay que ponerse en el lugar de los cientos de ciudadanos que viven en la zona, quienes transitan todos los días corriendo riesgo de sufrir siniestros de tránsito y además padeciendo la intensa polvareda que se levanta”.

“También nos preocupa el estado de la Costanera Norte, reconocemos que se han realizado algunas mejoras en el pavimento, pero hay sectores que aún no han sido reparados, nos referimos específicamente a la parte de la doble vía que corresponde al retorno (Norte – Sur) desde el Salto Polo Club hasta la intercesión con la Av. Apolón de Mirbeck, esa mano sobre la costa del río se encuentra en muy mal estado”.

“Tampoco se ha recuperado totalmente el entorno, desde la última creciente, la cual fue hace más de un año, las mejoras que se pueden apreciar son básicamente emprendimientos privados. A modo de ejemplo podemos mencionar el lamentable estado en que se encuentran los únicos baños públicos que son responsabilidad de la Intendencia, ya que los otros son mantenidos por empresas privadas, nos referimos a los que se encuentran al final de la misma, frente a la plaza de juegos infantiles. Desde la última creciente no han recibido ni una mano de pintura, aún se pueden ver las marcas que dejó el agua y lo que es peor, una total falta de higiene”, concluyó.