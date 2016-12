La política Marisel Calfani nació y creció en un pueblito muy humilde, Paso del Campamento, a 50 km de la ciudad de Artigas sobre la ruta 4.

“Los mejores recuerdos, porque fueron los que me moldearon para el resto de mi vida, allí en contacto permanente con la naturaleza estaba a unos 300m del monte del arroyo Cuaró Grande… aprendí a lavar la ropa en la orilla de una laguna y en donde todos disfrutábamos en verano como una gran piscina, también allí aprendí a nadar y respetar la bravura de la naturaleza”.

En donde las casas no tenían llave y se dormía tranquilamente con la puerta abierta o afuera en verano, contemplando el infinito.

“Son de las cosas que me llevaron al tiempo, trabajar por la gente humilde, y creer que podríamos volver a tener esa paz.

Al haber sido criada de esa forma, aprendí a amar a la naturaleza, y saber que en ella tenemos todo lo que necesitamos”.

Calfani confiesa que el 2016 fue un año bastante duro en lo personal, pero a la vez entiende que de toda experiencia se aprende.

SU EXPERIENCIA EN LA FACULTAD DE AGRONOMÍA: “LO QUE QUERÍAN ENSEÑARME ERA PRÁCTICAMENTE A DESTRUIR TODA PERFECTA CREACIÓN”

Con los años comenzó la Facultad de Agronomía y allí se percató de que lo que le querían enseñar “era prácticamente a destruir toda la perfecta creación” y cambiar por lo que las multinacionales dieron en llamar «Paquetes tecnológicos», haciendo creer al mundo que solo así se salvaría a la humanidad.

“Empecé a entender que detrás de todo esto, estaban los gobernantes con sus intereses políticos, pensando en mis hijos que todavía eran pequeños.

Decidí no quedarme con los brazos cruzados y me uní al partido Eto-ecologista, con el Dr. Tálice, que fue un grande entre los grandes, un gran visionario, él sabía que si no reconocíamos en ese momento lo que estaban tratando de hacer con la humanidad, íbamos a terminar en lo que está el mundo hoy, totalmente contaminado y en un proceso de destrucción total”.

-¿Y cuál es la realidad hoy en día?

-“Sería bueno que la población en el mundo entero se volviera y reconociera que la creación es perfecta, que no hay que sacarle ni ponerle nada, de cualquier manera ya es tarde.

La corrupción es tan grande a nivel mundial, la ambición y la hipocresía de los gobernantes está a la vista, y no queda un solo país que no esté enganchado con esta mafia. Podremos proponer muchos cambios, pero como cristiana, creo que a esta altura de las circunstancias, tenemos que velar por la salvación de nuestras familias.

Sabemos que todo está escrito, y que ya no escapamos más a los desastres y catástrofes, son consecuencias de lo que se ha hecho, de nuestro modo de vida, de lo que somos y pensamos, y por ende lo que devolvemos, no somos agradecidos con la creación, que – repito – es perfecta.

Siempre que puedo, transmito mis conocimientos acerca de mi experiencia en los cultivos orgánicos, y el cuidado del medio ambiente, y demuestro que todos lo pueden hacer, donde y cuando quieran”.

-¿Qué lectura hace del año?

-“El 2016 ha sido muy duro para mí, como para muchas otras personas pero aunque nos cuesta aceptar, todo nos pasa por algo.

Es difícil aprender, pero es necesario y estoy convencida que hasta el último día de nuestras vidas estamos aprendiendo algo.

Me duele mucho ver que mi país va cuesta abajo, con una gran degradación social, un pueblito de tres millones de habitantes, hermoso por donde lo miren y que te digan que no lo pueden dominar… la verdad que siento vergüenza, porque obvio está que no lo quieren hacer por todo lo que expresé anteriormente.

Los invito a todos a reconocernos como parte de esa creación para cuidarnos y buscar el verdadero camino, que sólo se transita con mucho amor. Que tengamos un 2017 en paz”.