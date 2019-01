Turispay Viajes y un destino maravilloso. Con Fabiana Callorda

La sucursal de Turispay en Salto, consiguió una trayectoria de más de 10 años y su casa principal en Paysandú, cuenta con 30 años en el medio empresarial. Su principal Fabiana Callardo, se presentó en nuestro departamento e inmediatamente fue adoptada por el ámbito empresarial y todos los salteños. En nuestro siguiente diálogo, los hacemos partícipes de lo agradecida que se encuentra por la respuesta recibida, compartiéndonos la actividad de la empresa:

¿De qué dependen los lugares elegidos para viajar?

Por el hecho de que hay lugares más accesibles que otros, va a depender un poco del bolsillo de la gente y de la fecha. Generalmente, el Caribe se trabaja todo el año y para el que sí puede un poco más, Europa.

¿Hay un destino preferido por franjas etarias?

No, actualmente no hay un destino para joven o para gente más grande. Se puede ir a Europa y vivirlo de diferentes maneras, relacionándose con gente joven hospedándose en un Hostel, o siendo mayor y por tema de comodidad, elegir hoteles que son accesibles para quien quiere ir a Europa por primera vez.

¿Son más vendibles las grupales?

Cuando nosotros hacemos hincapié en las grupales, es porque la persona no se anima a ir solo al viaje o porque quiere tener todo resuelto, con una persona que lo guía y que sabe inglés. Hay personas que tienen terror a los aeropuertos, por temor a perderse. Generalmente tenemos la salida fija en agosto, setiembre, visitando Londres, París, Madrid, Roma, Florencia y Venecia, que son veinte días. Donde el cliente se va con el aéreo, los hoteles, los traslados y visitas guiadas.

¿A qué países son más vendibles las terrestres?

Por ejemplo a Brasil, que saliendo de Salto en grupo, es bastante accesible.

¿Cómo se conforma el equipo de trabajo?

En Salto por Lorena Duarte, yo y en las grupales a Disney con las quinceañeras, como a Europa. Con Adriana y Esteban, mis padres y propietarios de la empresa. Vamos alternando, porque ellos también viajan mucho. Así como viajamos por trabajo, también lo hacemos por placer, para conocer el destino y poder recomendarlo.

¿Cómo fue laboralmente el 2018?

Muy bueno. Lo vengo notando hace muchos años, ya que quitando la crisis del 2001, en las agencias de viaje no se nota la crisis. No conocemos el pensamiento ni la situación de la gente, lo que sí sabemos es que muchas veces, es sacarse las ganas de realizar aquel viaje tan deseado. También se vuelve accesible por las tarjetas. Se sintió un poco con los argentinos, cuando se les disparó el dólar. Pero los uruguayos entendieron que gastando lo mismo o un poquito, mas les sale más económico salir de Uruguay, que veranear acá. Con la satisfacción de que conoció otro país.

¿Cuáles son las próximas salidas?

Varias, pero la más interesante es a Japón. Con un número de reservas bastante importante, ya que no es un viaje que se pueda realizar cada año. Es la primera vez, que una agencia realiza una grupal como esta en el interior y vale la pena. Su salida es el 31 de agosto, con visita a Japón, Corea, Dubái, Malasia y Singapur. Anteriormente hemos mechado con otros países, Singapur, Malasia y Dubái, con la diferencia que a Japón y Corea, es la primera vez.

¿Qué animó a hacerlo?

Es un destino que nunca habíamos hecho y aunque sabemos era tan inaccesible, estaba presente el pedido de la gente. Consideramos que si ellos lo solicitaban, saben lo que vale y es porque lo pueden abonar. La fecha coincide con el mundial de Rugby y mi padre está muy relacionado en Paysandú a este deporte. La invitación está hecha fuera y en todo el país, publicado en diferentes medios de la capital y confirmada con suficientes anotados. En Argentina contamos con conocidos, que tienen amigos en Miami y ya están anotados.

¡Es ahora o ahora!

Porque es un destino que casi nadie se anima a ir solo, empezando por el idioma que es una gran barrera y también la cantidad de horas de vuelo.

¿Desde dónde es acompañada?

Desde el aeropuerto de Carrasco, con una duración de un mes. Cabe destacar, que las distancias son cortas y que es muy tranquilo el ritmo.

Con una hotelería céntrica de cuatro estrellas, desayuno incluido y media pensión en Japón y Corea. Los traslados son en tren, bus, barco y avión y el adicional a Hiroshima, está incluido.

¿Hasta cuándo hay tiempo de sumarse?

El tema más importante son los aéreos, no el tiempo. O sea que cuanto antes, mejor.

¿Tiene otras salidas a destacar?

En mayo nos vamos con salida grupal al norte de España, con Portugal y Galicia (18 días) y una extensión a opcional a Palma de Mallorca (24 días), que sale el 27 de mayo.

Contamos además, con la grupal clásica a Europa el 8 de agosto, con hoteles en pleno centro y un costo bien accesible de 22 días.

¿Por información y reservas?

Estamos ubicados en Artigas 859 y el teléfono es 47337825 y nuestro mail:

fabiana@turispayviajes.com

Aprovechamos para agradecer a los salteños por el apoyo recibido, ya que no somos de Salto y nos han brindado un trato maravilloso.