Santiago de Chile, 26 abr (EFE).- El 77 % de los médicos en Chile se mostró a favor de que se permita realizar la eutanasia para pacientes con sufrimiento intolerable o con una enfermedad incurable, según informó el Colegio Médico de Chile tras realizar una encuesta entre los profesionales del sector sanitario.

La eutanasia es un tema muy en boga en el país austral, más aún cuando esta semana se aprobó en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados un proyecto de ley para legislar la muerte asistida.

Aunque dicho proyecto normativo todavía tiene que pasar a sala para su votación en la cámara Baja, ya es un tema de debate entre los chilenos, por lo que los resultados de la encuesta del Colegio Médico apuntan también hacia una posición favorable desde el mundo sanitario.

Entre los cerca de 5.000 facultativos cuestionados sobre el tema, un 58 % indicó también su aceptación por el suicidio asistido.

A los doctores se les preguntó además sobre el rol que podría tomar el profesional de la medicina en cuanto a la práctica de la eutanasia.

Sobre ese concreto, el 59 % confirmó que realizaría la práctica de la eutanasia, mientras que 1 de cada 3 no estaría dispuesto.

En relación al suicidio asistido, las opiniones fueron más igualadas, con un 45,52 % que no lo realizaría, frente a un 44,52 % que se destacaron como favorables a practicarlo.

Entre los que declararon que no practicarían un suicidio asistido a un paciente, el 4,7 % confirmó que no tenía una opinión informada al respecto, y de los que sí lo harían la cifra ascendió al 9,96 %.

Otra de las preguntas fue qué especialista médico debería realizar estas prácticas, resultando ser los médicos cirujanos los más adecuados tanto para la eutanasia como para el suicidio asistido, elegidos por el 68 % y el 60 % de los encuestados, respectivamente.

