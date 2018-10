Se realizó la primera “Asamblea Regional Territorial de Personas Afrodescendientes”

Hoy en día las personas afrodescendientes continúan siendo discriminadas y la Comisión Honoraria contra el Racismo maneja datos que lo confirman. En lo que respecta a una sistematización de las denuncias por discriminación en términos generales, el 90% de esas denuncias son de discriminación racial, sobre todo con situaciones que se dan en el ámbito del trabajo, en la vía pública y también en los centros educativos. Esto marca la pauta de que las prácticas de discriminación racial se dan en diferentes ámbitos.

Por ese motivo y como parte de una política que busca es que la población afrodescendiente pueda conocer sus derechos y a partir de ahí puedan ser sujetos activos de los mismos, se llevó a cabo en nuestra ciudad la primera “Asamblea Regional Territorial de Personas Afrodescendientes”.

De esta forma, el pasado viernes, en la Biblioteca Departamental de Salto, en conjunto con Paysandú y Artigas, se llevó a cabo dicha actividad que tuvo como objetivo monitorear las acciones que se han implementado a nivel de nuestro país y en particular ver en Salto que está pasando en ese aspecto.

Miguel Pereira, en representación de la C omisión de Derechos Humanos del MIDES (Ministerio de Desarrollo Social), dialogó con EL PUEBLO sobre equidad y afrodescendencia y se refirió en particular al Plan Nacional de Equidad Racial y Afrodescendencia que busca promover el compromiso de organismos e instituciones públicas y sociales en el cumplimiento de dicho plan.

“La idea de esta actividad es poder identificar las distintas políticas que hay a nivel de afrodescendencia en el país y poder ordenarlas para que sean conocidas por todos, hacer un plan que nos permita jerarquizar esas diferentes políticas y asignar recursos para poder implementarlas”, comentó el entrevistado.

De esta forma, y con un gran marco de público, se llevó a cabo la primera asamblea regional sobre la temática de la afrodescendencia y se trabajó mediante subgrupos por departamentos con una metodología participativa, iniciando el plan a nivel territorio en todo el país.

“Lo que busca la Comisión de Derechos Humanos, es que la población afrodescendiente pueda conocer sus derechos y a partir de ahí puedan ser sujetos activos de esos derechos”, explicó Pereira.

EL RESPETO A LA CUOTA LABORAL Y EN EDUCACIÓN

El representante de la Comisión de Derechos Humanos del MIDES, reconoció que hay avances afirmativos en materia de políticas afrodescendientes, sin embargo asumió que aún falta mucho por hacer.

Destacó la aprobación de la ley Nº 19122 que establece un cupo del 8% en materia laboral para personas afrodescendientes en los llamados para cubrir empleos públicos de todo el país. Asimismo, destacó de la misma ley los cupos en materia educativa y en ese marco señaló que la UTU emitió el año pasado una resolución para incorporar la variable étnico racial en los registros de información. También está el tema de la capacitación a funcionarios y docentes de los centros educativos sobre el tema y muchos aspectos más “que en materia educativa vienen avanzando muy bien”, dijo Pereira.

EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY EN GENERAL ES DEL 3%

El entrevistado, informó que la cuota del 8% en materia laboral para personas afrodescendientes en los llamados para cubrir empleos públicos de todo el país, se cumple de forma muy dispar. Según el último informe, la cuota es del 3% y no del 8%, pero si se toma en cuenta únicamente la administración central casi se llega al 8% pero en los gobiernos departamentales o las personas jurídicas de gobierno público no estatal, ahí el cumplimiento es muy bajo. Por este motivo, cuando se hace un promedio general el resultado es del 3% de cumplimiento.

Pereira, reconoció que las normativas no siempre garantizan el efectivo cumplimiento de los derechos de las personas y por eso hay que trabajar en la temática permanentemente.

DANY GLOVER EN SALTO

Como parte de ese trabajo por difundir los derechos de la población afrodescendiente y valorarla, Pereira informó sobre lo que será la visita de Dany Glover a nuestro país y particularmente su llegada a Salto.

El famoso actor norteamericano (protagonista de la saga Arma Mortal, Depredador y otras) en el marco de una gira que realizará por Uruguay visitará nuestra ciudad, el 2 de noviembre estará visitando el MIDES a las 10 de la mañana y a la noche dará una charla en el Club Ferro Carril, abierta a todo público.

Glover es activista por los derechos y la cultura afro en el mundo y años anteriores ya visitó Montevideo. La charla que brindará en el club Ferro Carril, busca fortalecer a la sociedad civil en términos generales. “La idea es que él pueda hablar de su experiencia y lo que ha significado su trayectoria de vida como actor y como activista. De esa forma se pretende contagiar a la población en general para que se generen más procesos de intercambio y participativos en el departamento y sería muy importante que las personas afrodescendientes estuvieran ese día en la charla”, concluyó Pereira.