“Podemos decir que el 2016 fue un buen año”, expresó la Directora del Instituto Anglo de Salto, Laura Gambetta a EL PUEBLO. La docente destacó los buenos resultados de los exámenes de los alumnos que están llegando por estos días.

¿Qué evaluación realiza del año que culmina?

El año de trabajo fue bastante movido, en el cual nos ha ido bien, podemos decir que fue un buen año lectivo; en estos momentos nos están llegando los resultados de los exámenes de los alumnos, los cuales son muy buenos, siendo el resultado de un trabajo en equipo, con un importante número de estudiantes de todas las edades, que van desde los seis años, que concurren al programa Anglo Kids, el cual acompaña el desarrollo cognitivo de la educación primaria, donde los niños aprenden increíblemente bien, con una fluidez sorprendente en el diálogo; los adolescentes, quienes siempre son un buen número de concurrentes; y también el programa para adultos, donde hemos tenido mucho interés por parte de la gente, conformándose los grupos de adultos, sobretodo por parte de profesionales jóvenes que necesitan el inglés para su trabajo.

Por lo tanto, podemos decir que el 2016 fue un buen año.

¿En el 2017 se contará con alguna nueva propuesta?

Como siempre, el Anglo va siguiendo las innovaciones educativas con mucha cautela y seriedad, por lo que, para el año que comienza, vamos a trabajar con una plataforma virtual, como se hace a nivel global en materia educativa, que se llama Class Puzz, y se encuentra en nuestra página de facebook , anglo salto. La misma es una plataforma motivacional, en la que no trabaja con contenidos, los que seguirán siendo manejados por el docente en las clases con los alumnos; se trata de un sistema en el cual el alumno se inscribe, y automáticamente se le adjudica una casa o hermandad, la que será compartida por compañeros de todas las edades, pero no contenidos, sino las responsabilidades de hacer las tareas, y también la asistencia a clases, donde si no concurren, se los penaliza; cada uno de los estudiantes tendrá un perfil, que es un avatar, transformándose en un juego virtual, ese es el método de funcionamiento, el cual tendrá que entenderse al principio con un poco de paciencia, pero que reitero, entrando al facebook del Anglo, lo pueden ver mejor.

O sea, se trata en realidad de una nueva metodología de hacer entrar al estudiante al inglés de otra forma, sumándosele otra ventaja, que es que cada viernes, los padres podrán recibir información sobre el desempeño de sus hijos: si vinieron a clases, si cumplieron con las tareas, lo que será automático, no constituyendo tampoco más trabajo para el docente, no, el padre recibirá un mail con la información del trabajo del hijo, pero aclaremos que dicha información no es cómo el alumno realizó el trabajo, sino si lo hizo y si concurrió, nada más. Una función pedagógica que colabora con el control de los padres sobre el desempeño de sus hijos, manteniéndonos aggiornados al mismo tiempo, con la tecnología.

¿Ya se encuentran abiertas las inscripciones para el 2017?

Si, exactamente; y los cursos comenzarán el 6 de marzo, junto con el inicio en Primaria y Secundaria. Ya se ha inscripto una linda cantidad de alumnos, inclusive adultos, tanto los que cursarán intensivamente, o sea los que lo hacen por temas laborales, como los no intensivos, o sea, la gente que desea aprender el idioma para conversar sin apuros, o por placer intelectual o social.