Lo anunció Carlos Lecueder en reciente visita a nuestra ciudad

El Cr. Carlos Lecueder estuvo en nuestra ciudad y brindó una conferencia de prensa, como cada año, a los efectos de presentar un balance del año comercial en Salto Shopping, que promediando el 2020, estará cumpliendo 20 años de su inauguración. Lecueder enfatizó que si bien 2019 no fue un buen año para las ventas, se mira el 2020 con optimismo, con planes de reformas y ampliación de algunos locales y el desembarco de nuevas marcas.

APOSTANDO AL FUTURO

«En junio del año 2000 inauguramos Salto Shopping –comenzó diciendo-, por lo cual el año que viene tendremos nuestro cumpleaños número 20», comenzó recordando Lecueder. «Este año –continuó-, por supuesto que es el previo a los 20 años, y por lo tanto haremos un esfuerzo para cumplir los 20 años en forma correcta y renovada».

«El año 2019 no fue un año glorioso ni demasiado espectacular porque Uruguay se vio afectado por la situación de Argentina, y por haber una leve recesión económica que vive el país, y entre esa leve recesión económica y la situación de Argentina, eso perjudicó al sector comercial uruguayo. No cabe duda que hemos tenido años mejores, pero en la vida uno no debe quejarse sino que hay que apostar al futuro, por lo tanto el trabajo de Salto Shopping siguió siendo el mismo de siempre o con más esfuerzo para que las cosas siguieran saliendo bien».

«La primera apuesta que tenemos que hacer todos los años es seguir renovando la mezcla comercial. Ustedes vienen a un shopping que intenta hacer un gran esfuerzo para mantenerse siempre en perfectas condiciones, como mantener la pintura, la limpieza, la seguridad, el funcionamiento de las escaleras mecánicas y del ascensor que anden bien, cosa que a veces pasa que puede haber una ruptura pero el equipo tiene que estar listo para tener todo perfecto para atender a la gente lo mejor posible».

«Nosotros apostamos desde el primer día, y seguimos haciéndolo, en que la experiencia de visitas a Salto Shopping sea la mejor, que la gente venga acá no solamente a comprar o comer algo, sino que venga a pasar un rato de su vida, a vivir una experiencia, y eso se logra tratando de tener en el mismo lugar muchos usos y componentes que hacen al mix comercial de un proyecto completo».

REFORMAS Y NUEVOS SERVICIOS

«Este año 2019 inauguramos una parte, una pequeña ampliación que hicimos, que se inauguró el agrande del local de TOTO. A veces decimos que cuando el shopping no tiene mucho para crecer en línea, hay que crecer como engordándolo, por eso TOTO creció hacia atrás, o sea, el mismo frente con un local más profundo, eso hizo que tuviera un local renovado con una mejor presencia, más moderna y sin duda, con mejores posibilidades de atención al público».

«En la misma zona que está TOTO, se puede ver la renovación de San Roque, que ahora tiene un local mucho más moderno siguiendo criterios de una farmacia de estos años, porque en temas farmacéuticos han habido cambios importantes. La mezcla de productos que venden en las farmacias se ha ampliado porque ahora las farmacias prestan un montón de servicios que antes no prestaban, lo que la ha transformado en una atracción».

«Dimos también la bienvenida al stand de Creditel aquí, que vino a prestar también un nuevo servicio. Si miran la construcción nueva que hicimos, tiene dos niveles, por ahora solo está ocupada el nivel inferior con el agrande de TOTO. En el nivel superior, vamos a hacer una reforma el año que viene, que va a permitir ocupar el espacio que se construyó hacia atrás de los locales, y al tener más espacio, desarrollar más locales. A los locales que hoy tenemos, agregamos los locales de Mistral y de Columbia, para tener en el shopping a dos marcas importantes que hoy están funcionando muy bien en Uruguay, y queremos que tengan su local en Salto Shopping».

«Vamos a reajustar un sector de la vidriera de los locales. Donde está RKF vamos a hacer una reforma, porque ahí pasa una de las vigas curvas que tiene este shopping, y haremos un ajuste para agrandar la vidriera y de esa forma tener más mix comerciales».

«O sea que nuestro trabajo sigue siendo de una permanente preocupación por generar más metros cuadrados comerciales, más servicios, más marcas, más atención a la gente. Lo importante es mantener la inquietud, el crecimiento, que uno venga a Salto Shopping y encuentre cosas nuevas. Este año encontró locales renovados, el año que viene se va a encontrar con dos marcas nuevas y dos o tres locales renovados también en toda esa zona que va a cambiar y mejorar bastante», concluyó.