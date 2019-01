En el BROU se fueron 900 trabajadores y solo ingresaron 500

A mediados del mes de abril (del 8 al 12) se realizarán las elecciones generales de AEBU (Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay) y en ese marco algunos dirigentes de la lista 98 vienen realizando una recorrida por varios departamentos en todo el país.

Así, el Secretario de Relaciones Internacionales y Consejero Central de AEBU, Martín Ford junto al representante del Banco República como integrante del Consejo Central de AEBU, Roberto Umpiérrez y varios dirigentes locales llegaron a EL PLUEBLO y dialogaron sobre su propuesta.

Dichos representantes, forman parte de la agrupación que lidera el sindicato y mediante su recorrida por Salto dialogaron con los trabajadores del sector sobre la importancia de participar en el próximo acto eleccionario donde se definirá la conducción central del sindicato y de los sectores banca privada y banca oficial, invitándolos a hacerlo por su sector en base a las propuestas expuestas.

Entre las propuestas más importantes que este sector espera poder trabajar en el próximo período se encuentra la incorporación de tecnología en el sector financiero, “una preocupación central” para los empleados bancarios.

LA TECNOLOGÍA COMO DESAFÍO

Con la incorporación de la tecnología empiezan a mermar determinadas tareas y ante esto, AEBU viene haciendo una apuesta muy importante en lo que es la formación de los trabajadores mediante acuerdos con las universidades, INEFOP (Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional), por nuevas necesidades que surgen en el sistema financiero.

“La idea es ir profundizando en ese sentido para que con trabajadores mejores formados podamos reconvertir determinados puestos de trabajo”, que hoy se están perdiendo, señalaron.

Asimismo, están buscando llegar a un compromiso social entre el gobierno, las empresas y el sindicato para contrarrestar el avance de la tecnología y hallar nuevas alternativas a un cambio que ya se instaló en el mundo entero y contra el cual no es posible ir.

PAGOS MÓVILES CRECIERON 190% EN DOS AÑOS

Si bien no se están despidiendo trabajadores del sector público sí se han dado casos en el sector privado, como consecuencia de la inclusión de la tecnología en el sistema financiero.

Un ejemplo claro del avance tecnológico es el hecho de que los pagos móviles han crecido en el orden de un 190% en un período de dos años, lo que determina un cambio importante que avanza en esa dirección con grandes repercusiones en materia de recursos humanos.

En otros casos, la incorporación tecnológica se da con el único objetivo de ahorrar costos por parte de las empresas y no con la idea de liberar a ciertos trabajadores de aquellas tareas más repetitivas y poner a esos trabajadores en otras áreas donde pueden aportar más.

“Se da en la mayoría de los casos que se incorpora tecnología y se espera a que un compañero se jubile para no volver a incorporar personal y por eso pensamos que en unos cinco años esto va estar incidiendo fuertemente en la totalidad del sistema financiero”, explicaron.

EN EL BROU SE FUERON 900 TRABAJADORES Y SOLO INGRESARON 500

“En el Banco República ingresaron casi 500 trabajadores, pero ahora entramos en un período electoral donde no van a haber ingresos lo que significa que para el 2021 vamos a necesitar más personal porque se vienen yendo desde hace un tiempo casi 900 trabajadores. Tenemos un banco con casi 4.000 funcionarios pero que tiene que estar presente en cada poblado del país porque es una empresa estatal con un marcado rol social. A nivel de convenio Colectivo tenemos acordado el llenado del 75% de las vacantes, pero hay un 25% que es un sangrado que estamos teniendo desde hace tiempo. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es velar porque se cumpla el convenio colectivo y que además vamos a negociar este año, porque en setiembre se vence”, dijo Roberto Umpiérrez.

En el próximo convenio colectivo, los dirigentes de la lista 98 apuntan a dialogar sobre todo por el tema de la tecnología, le reconversión de empleos y la generación de nuevos puestos de trabajo.

“La idea es que cada trabajador que se va no signifique la pérdida de un puesto de trabajo sino una reconversión donde ese trabajador pueda desempeñarse en otra tarea, como asesoramiento, la visita a clientes, ir a un centro poblado donde no tiene presencia el sistema financiero, de forma tal que podamos contribuir y terminemos en una ecuación que sea ganar-ganar”, agregó el dirigente.

UN SINDICATO FUERTE

“Para esa tarea, necesitamos un grupo de trabajo fuerte y un sindicato que tenga una coherencia en el planteo. Creemos que nuestra agrupación 98, que está compuesta por todo el sistema y tiene una larga y riquísima tradición en esto, es la que puede aportar mucho en este tema”, concluyó Martín Ford.

Los dirigentes señalaron también que recientemente se han incorporado a la gremial varios trabajadores de diferentes empresas financieras así como de sucursales del Banco República y en las elecciones que son a padrón abierto votan todos los trabajadores con más de seis meses de afiliación al gremio.