Montevideo, 8 nov (EFE).- Con solo utilizar el teléfono, los padres de niños con autismo podrán averiguar por qué su hijo sufrió un “berrinche”, gracias a una aplicación desarrollada por dos estudiantes de la Universidad ORT de Uruguay. La “app” funciona de manera que cuando el niño sufre una conducta disruptiva o “berrinche”, como se llama la aplicación, su entorno puede ingresar los motivos y cómo se manifestó para luego centralizar estos datos y mostrárselos a los padres o terapeutas, explica en una entrevista con Efe uno de sus creadores, Juan Drets. A largo plazo, subraya Drets, el objetivo es generar suficiente volumen de información para poder aplicar “ciencia de datos” y encontrar así ciertos patrones comunes y averiguar por qué surge el “berrinche”. Sus desarrolladores buscan que descarguen la aplicación la mayor cantidad de gente posible del entorno del chico, desde familia a compañeros de clase, para poder obtener mayor información personalizada y que el círculo sea más amplio. El germen de esta “app” nació en el Campus Party 2019, un evento de tecnología que desarrolla la universidad uruguaya ORT y al que acudieron tanto Drets como su compañera María Victoria Martínez, ambos estudiantes de Ingeniería de Sistemas. Allí participaron en el “hackathon” (encuentro de programadores) de Fundación Telefónica Movistar, que trataba de ‘apps’ inclusivas, y conocieron a gente de Aprendizaje Diferente (Apdif), que ya había creado otras aplicaciones para ayudar a niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Ambos universitarios reconocen haberse sentido siempre muy interesados por este “lado social”, en especial Drets, cuya madre trabaja desde hace años con personas discapacitadas. El joven cuenta cómo muchos familiares se enfrentan al problema de no saber “cómo darse cuenta del diagnóstico” y, agrega, “qué procedimientos tomar y qué precauciones”. A pesar de que 1 de cada 160 niños en el mundo sufren TEA, según la Organización Mundial de la Salud, Drets resalta que es un tema “muy inmaduro” en la sociedad que, afirma, no enseña a tratarlos. “Berrinche” ha conseguido alrededor de 500 descargas en el mes que lleva disponible en las tiendas de Google Play y Apple Store, tiempo en el que sus creadores no han parado de recibir correos tanto de agradecimiento como de dudas y sugerencias. La idea inicial, relata Martínez, era desarrollar un programa que, mediante una pulsera inteligente, permitiera identificar cuándo se produce el berrinche.