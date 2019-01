Fiorella Armando – joven bailarina de Bella Unión que ganó una beca para especializarse en Nueva York

Nació hace 23 años en la ciudad de Bella Unión y a los cuatro años comenzó sus estudios de danza con Ritmos Latinos.

Ya a los diez incursionó en el mundo del Ballet… más tarde llegó el Jazz y las Danzas Árabes. Fiorella Armando – al cumplir los 18 años – decidió mudarse a Montevideo donde apostó al entrenamiento profesional del Ballet Clásico y se interesó por conocer las particularidades de la Danza Contemporánea.

Al año siguiente audicionó para la Escuela Nacional del SODRE de Danza Contemporánea donde estudió tres años, formándose en la disciplina.

Paralelamente a ello, continuó estudiando Danza Clásica de manera profesional con una profesora del Ballet de Cuba (quien reside en la capital del país) y con ella estuvo estudiando tres años.

“En este tramo de mis estudios surgió una beca para estudiar en Nueva York en una academia, a raíz de un curso y una audición donde seleccionaron algunos alumnos y nos brindaron la oportunidad de ir a un curso de verano en los Estados Unidos” – relata la joven bailarina.

Fiorella decidió pausar sus estudios en Montevideo y durante todo el año pasado recibió conocimientos en la academia neoyorquina donde piensa retornar a fines del mes corriente.

-¿Qué recuerda de sus primeras experiencias capitalinas?

-“Fue de mucho cambio, como todo período de adaptación, con todo lo deslumbrante que implica ir a un lugar nuevo… con personas y costumbres nuevas.

Porque si bien estamos en el mismo país – máxime en mi caso que me crié en una zona fronteriza – somos bastante diferentes.

A su vez, con todo lo que implica dejar la familia, lo conocido, las actividades rutinarias entre otras cosas.

En el ámbito artístico y de la danza fue muy motivador porque me encontré con grandes posibilidades… con gente que se dedicaba a la danza de una forma mucho más seria.

Pude conocer y tomar contacto con profesionales de los cuales había escuchado hablar.

Tomar clases con esas personas fue realmente muy lindo.

Cuando me percaté que quería dedicarme seriamente a la danza, no me imaginaba que después en Montevideo iba a tener la posibilidad de tomar clases y compartir con personas que eran para mí una referencia.

De a poco me fui haciendo de un grupo… compañeras que también tenían ganas de seguir aprendiendo y dedicarse de una manera más seria y comprometida.

Esas mismas oportunidades no la podemos encontrar en Bella Unión tal vez por las oportunidades y porque la valoración de la danza es diferente que en la capital.

En resumen… fue una experiencia bastante difícil al principio porque en la técnica y conocimientos me encontraba un tanto atrás y sentí como que empezaba desde cero.

Más allá de la comparación, lo más importante es aceptar todo lo que nos queda por aprender y absorber las experiencias enriquecedoras de docentes, referentes y compañeros.

Es muy importante también lo que llevamos con nosotros, porque es lo que podemos aportar y de esa forma contribuir al crecimiento. Con ello vamos construyendo el camino y avanzando con lo que va surgiendo”.

EXPERIENCIAS ENRIQUECEDORAS

-¿Y luego en Nueva York cómo vivió usted el proceso de adaptación?

-“Ese proceso – que creo que aún no estoy atravesando – fue similar pero a otro nivel… en aquel país es mucho mayor la cantidad de gente. La diversidad cultural existente es muy grande. Ello se refleja en el ámbito artístico y en la danza.

Ya cuando llegamos a Manhattan – donde están todas las escuelas de danza – podemos sentir esa energía que nos abraza… es impresionante.

Así también son las clases, que nos demandan mucha atención y presencia.

Una exigencia desde lo positivo, de estar todo el tiempo alerta, dando lo mejor de nosotros.

Para mí fue un gran desafío embarcarme en ese ritmo acelerado que me sacó de la zona cómoda.

Lo bueno es que me encontré con gente que está experimentando el mismo proceso y el ejemplo de otra gente que está transitando sus propios desafíos y continuamente se está haciendo referencia a ese proceso.

Los profesores nos están motivando. Y como se vive en un entorno de muchísimas posibilidades, hay gente que está dispuesta a colaborar tanto dentro de la danza como dentro de otras artes.

Surge una competencia sana que nos recuerda permanentemente para qué nos estamos preparando… tenemos muchísimo camino por recorrer y aprender.

Por supuesto que existen momentos en que debemos saber atravesar por la frustración… emociones que más adelante la podemos acuñar como positivas.

Las costumbres son distintas como la comida, el transporte… la manera de comunicarnos, las clases, la relación entre docentes y alumnos, también entre compañeros.

Ese ritmo permite que podamos avanzar… se extraña mucho… generalmente nos sentimos solos aunque estemos con otras personas.

Debemos aferrarnos a la idea que estamos haciendo lo que nos gusta y sacar toda la experiencia positiva”.

-¿Qué lectura hace de la movida de danza en su ciudad de origen?

-“En estos momentos la veo más como un hobbie. Existen pocas escuelas de danza y el rigor no es suficiente si tenemos en cuenta que en un futuro queremos seguir un camino profesional.

Fue para mí igual un buen comienzo porque cada disciplina – y en este caso que exige lo físico brinda pautas que nos sacan de la zona cómoda y de lo que hacemos cotidianamente.

Nos enseña a invertir el tiempo en los ensayos. Para crecer técnicamente tenemos que apostar a otros conocimientos. El estar tantas horas del día enfocados al estudio de la disciplina nos hace evaluar el proceso desde otro lugar”.

-¿Cómo lleva su rutina de entrenamiento en Nueva York?

-“Por ahora en Nueva York estoy estudiando en una academia. El año pasado realizamos un primer examen… una presentación de una clase en vivo donde fuimos evaluados.

En abril tengo planificado rendir un segundo examen que me abriría las puertas para comenzar a audicionar y buscar trabajos.

La idea es poder seguir abriéndome a ese mundo. En el caso de no poder establecerme, sí buscar la forma de seguir viajando a especializarme”.