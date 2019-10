Una historia que contar… Con Jimena Noel Mazzulla Artegoitia – una diseñadora con notable creatividad

Si Rayuela by Jimena Jimena Artegoitia hizo la carrera de Diseñoy hoy tiene su marca “Rayuela By Jimena”, luego de perseguir sus sueños y dejar su tierra natal para forjarse un porvenir.

“Quiero contarles mi historia y de qué forma el diseño era una parte escondida de mi esencia…siempre me gustó, desde los 15 años me encantaba diseñarme mi propia ropa para ir a las fiestas de quince … luego para salir a bailar, pero lo veía como un hobby” – recuerda.

Más adelante, comenzó a diseñarle la ropa a su hermana Cynthia, que pasó a ser su musa inspiradora… también a su madre.

“Fue una carrera más que quise hacer, porque también soy Higienista Dental.

Estudié la carrera en Salto… después me fui a Montevideo y siempre estuvo en forma permanente la idea de crear… de diseñar. Hace tres años que me decidí a hacerle caso a lo que realmente me apasionaba y comencé a estudiar la carrera de diseño.

Cabe destacar que el diseño de moda se encarga de la creación de ropa y accesorios en función de las influencias culturales y sociales de un período específico. Representa el estilo e idea del creador, según su talento y sus conocimientos.

No debe confundirse con el corte y confección ni tampoco con la sastrería pues, aunque el diseño de moda esté muy ligado a ambos, estos dos últimos se consideran más un oficio que una actividad artística.

La Moda es una de las expresiones culturales de los pueblos y manifestación de los modos de vida, de los valores sociales vigentes y predominantes en la sociedad de cada época. La Moda no es estática y se nutre de innumerables fuentes de inspiración procedentes tanto del presente como del pasado – así lo sostienen los entendidos en la materia.

-¿Cómo fue ese proceso de formación?

-“Empecé a realizar diferentes cursos en Montevideo… luego cuando regresé a S alto me decidí comenzar a institución IAMDE en Concordia, para así poder formarme bien y poder trabajar.

Luego me hice la página en Facebook , Instagram y comencé a mostrar lo que hago”.

En el Instituto IAMDE, una de las especialidades es el Diseño y Confección de Indumentaria donde se aprenden los principios del diseño y la moldería para crear una colección de ropa y lograr insertarte en el mercado laboral.

Se aprende integralmente, tanto los contenidos de diseño, moldería y confección para gestionar tu propia marca de ropa, desde la planificación, producción, diseño de colección, toma de decisiones y desarrollo de las ventas. Diseño de Moda / Figurismo / Colorimetría / Moldería y Confección / Costura / Colección de Moda / Fashion Management

-¿Cómo es la carrera?

La carrera de diseñadora es un trabajo de renovación constante, siempre hay que estar un paso más adelante, no siempre es una carrera que se pueda vivir de ello. Lleva su tiempo, es un trabajo de hormigas…pero en lo personal me apasiona lo que hago y siento que vale la pena siempre.

Creo que una diseñadora nunca deja de formarse.

-¿Cuáles son los pilares básicos del diseño?

Los pilares básico del Diseño son siempre estar actualizados… saber confeccionar y patronar las prendas , saber de colores y de texturas… de telas para entender a nuestras clientas a la hora de armar una colección.”

-¿Cuál es su emprendimiento actual?

Mi emprendimiento actual, es trabajar en mi atelier donde diseño y confeccióno las prendas a medida, realizo diseños exclusivos tanto para fiestas como para un evento más casual. Y siempre procuro que las prendas sean únicas.

Mis diseños se caracterizan por los colores, los estampados, diseños más descontracturados.

En esta nueva colección mostramos a percibir mujeres reales… rompiendo con los estereotipos de belleza.

-¿A qué franja etárea apunta con sus diseños?

– “En realidad no establezco una edad definida… visto a todas las edades en especial de 15 años en adelante sin límite de edad”.

-Alguna anécdota dentro de su quehacer cotidiano…

-Una anécdota… (sonríe) la primera vez que me compré la maquina Overlok (que cose y corta al mismo tiempo ) no estaba muy familiarizada y me habían pedido un vestido para una fiesta…lo diseñe , corté la tela, una seda exclusiva no era de Salto ,.. y cuando empecé a coser y se me dobló al ser tan suave y finita y la máquina me cortó la tela en el medio del vestido…quede en shock ..pero una de las cosas que debemos tener los diseñadores es la habilidad de resolver en el momento. Y allí salió un diseño con un corte en el medio donde salía un hermoso vuelo… Y la clienta quedó feliz.

-Objetivos a corto plazo…

-“Mis proyectos a corto plazo son junto a dos grandes personas Luis Miguel y Geny… trabajar en equipo para que cada mujer pueda sentirse bien, no me enfoco en vestir tallas sino vestir persona.

Mi objetivo es que todo el mundo se vea bien con un diseño de Rayuela.

El mercado del diseño.

Es muy competitivo y creo que apostar por nuevas propuestas es lo mejor que se puede hacer para contribuir en la evolución. Pero creo que cada uno tiene que seguir por su camino, tener éxito en esta carrera no es fácil… el camino es largo y requiere de mucho esfuerzo y perseverancia.

Pero trabajar en lo que te apasiona no tiene precio”.