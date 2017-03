Los mejores homenajes que se le pueden hacer a un ser humano para que perdure en el tiempo es hacerlos en vida y el SUL (Secretariado Uruguayo de la Lana) supo reconocer al Ingeniero Mario Azarini todo lo que hizo tanto en pro de los conocimiento técnicos para los productores e innovaciones en el campo que adquirió en el SUL, donde se descubrió una placa que llevará su nombre. Muy emocionado se sintió don Mario junto a su esposa Martha al recibir el cálido abrazo de sus entrañables compañeros del SUL y esa distinción que viene en un espejo donde se transparenta no solo el conocimiento, sino también la solidaridad y amor.

Nosotros que también somos del campo sentimos cariño y respeto a quien fue y es un pionero con sus más de ochenta años. Continúa en la lucha, de algo por lo que vive intensamente. Y qué mejor que entrevistar a alguien que conoce muy bien el campo, don Mario Azarini

-Cuéntenos un poco de su historia que ha impactado muchísimo. El campo del SUL lleva su nombre y no es poca cosa ¿verdad?

-“No es poca cosa… para mí es una sorpresa tremenda y todavía no estoy convencido… pienso que tal vez se equivocaron…, el tiempo lo dirá. Usted quiere que le hable de mi historia… me voy a tener que ir muy lejos. En cuanto a mi relación con la producción ovina, mi historia comienza cuando era un muchacho muy joven, antes de terminar la carrera de agronomía, porque me dedicaba a hacer inseminación artificial en ovinos.

Después que me recibí me fui a trabajar a la Facultad de Agronomía de Paysandú, en la Estación Experimental Mario Casanoni. Allí desempeñe tareas de docente y de investigación durante diez años. Luego del año 1974 entré al SUL y estuve allí treinta años. Me jubilé con 67 años en el 2004.

-¿Luego que se jubiló qué hizo después?

-“Desde entonces estoy en un campito que tengo entre Casupá y Fray Marcos en el departamento de Florida y para no perder el pulso tengo una majadita que cuido, también algunas vacas y caballos”.

-¿Los perros no atacan en esa zona a las ovejas?

-“Tengo un perro que me ayuda… por suerte aquí no atacan. Sé que en varios puntos del país el ataque depredatorio es muy común. Allá por suerte no y ojalá continúe así”.

-Algo más de su vida que le muestre a nuestros lectores…

-“Yo le voy a decir una cosa… hay dos o tres actividades que me gustaría hacer que es escribir…

-¿Y en qué género incursionaría?

-“Más bien en lo criollo. Escribí un libro intitulado “Hace tiempo y no muy lejos”, donde hay relatos criollos y poesías. Habla también de las aves de nuestro país, existen más de cuatrocientas especies”.

-¿Ha sido un estudioso de las aves?

“No tanto, pero he hecho versos y una sobrina mía ilustró los mismos con unos dibujos muy hermosos… que son más bellos que mis versos. Después que me jubilé me instalé en el campito en Florida. También le diré que siempre fui un estudioso de la vida de Carlos Gardel. Me considero un especialista de su discografía… de todo lo que hizo y filmó”.

-¿Qué tango elegiría del zorzal criollo?

-”Es muy difícil elegir… tiene muchas grabaciones… Gardel es impresionante y no lo puedo decir… me gusta muchísimo. Me levanto todos los días a las cinco de la mañana… preparo el mate, sintonizo radio Montecarlo de 5 a 6. Luego paso a la radio Clarín media hora más. Termino el mate y me voy a trabajar. Y cuando vengo al mediodía pongo a Carlitos otra vez … cada día canta mejor”.

-¿Cómo ve a la juventud de hoy en día?

-“La juventud es la esperanza del futuro… creo que los muchachos precisan la orientación y el refugio de la familia. Muchas veces veo a la juventud que está un poco perdida y no tiene el apoyo familiar… todos esos tipos de problemas como la droga. La familia no es como la de antes y sale a trabajar; hay matrimonios que duran poco, separaciones y ello no es bueno para la sociedad. Tengo la esperanza que recapacitemos un poco y que tratemos que la familia vuelva a ser la guía para los jóvenes”.

-¿Qué mensaje compartiría con el joven rural?

-“Lo considero de una limpieza mental mayor a la del muchacho urbano. Lo considero más puro y más limpio… menos contaminado. Les sugiero que mantengan ese status y que crean en el campo… que no se vayan a la ciudad”.