“Quererte – cuidarte”

El nombre de la Campaña 2019-2020, nos revela un camino a la concientización, sobre todas las complicaciones que puede acarrearnos horas al sol sin protección solar. Aunque suene reiterado, la idea de los especialistas no es más que exhortarnos al cuidado extremo de nuestra salud, que a veces no le brindamos la atención adecuada. El pico de las altas temperaturas no ha llegado a su plenitud, por tal motivo compartimos con ustedes el diálogo mantenido con la especialista en el tema, Dra. Lucía Suárez: “El horario continúa siendo entre las 11 y las 16 has”, comienza diciéndonos. Pero siempre teniendo en cuenta, que no es libre la exposición. Antes de las 11 y luego de las 16 has, hay que tener otras realidades a tener en cuenta, como es el caso del protector solar que debe ser numero 30 o más y luego las prendas que usamos para protegernos.

Importante remarcar, que los menores de seis meses no pueden tomar sol, ni tampoco usar protector solar.

¿Si transitamos en la calle con nuestra ropa habitual, estamos protegiéndonos?

Es una protección importantísima, mientras sean colores oscuros, como es el negro y el rojo que no dejan pasar los rayos solares, a diferencia del blanco y colores pasteles que sí, dejan pasar mucho más. Los sombreros de ala ancha, como de 7 u 8 centímetros para cubrir la cara, las orejas, los hombros. Lentes de sol, porque adentro de los ojos también hay células pigmentarias como las de la piel. Por lo cual en la piel puede generarse cáncer de piel y en los ojos, cataratas, por la exposición solar directa.

Indumentaria adecuada

“La indumentaria adecuada es fundamental para las áreas de esparcimiento. Hablamos de prendas con protección solar, que son muy buenas y protectoras, siendo una buena solución. El número en la etiqueta, va a ayudar a identificar el factor de radiación que puede ser bloqueada por el tejido. Si por ejemplo en la remera dice “Factor 50”, es porque deja pasar el 50 % de la luz solar (radiación ultravioleta). De todas formas, algunos rayos solares deja pasar, pero continúa siendo una enorme protección. En el caso de que nos pongamos una remera común, al mojarse, deja pasar los rayos ultravioletas, lo mismo que el reflejo del agua, de la arena. Porque el sol hace un tipo de rebote allí y de todas formas, hasta dentro del agua los rayos están.

Y debemos tener en cuenta que dentro de un 5 a 10 % de los canceres de piel, se generan a nivel de los párpados (parte externa)”.

¿Cuánto protector es necesario?

Dos cucharadas soperas (30 grs) es suficiente para la superficie corporal. Porque en realidad, protegerse en un cien por ciento con protector, es imposible, pero sí es importante, que se esparza el protector solar por todo el cuerpo.

Enfermedades de base

“Hay enfermedades que directamente no se pueden exponer al sol, como pueden ser aquellas personas que tienen alergia a los rayos solares.

La Genadermatosisi es otra de ellas, porque puede contraer cáncer de piel, una vez y otra vez.

Dentro de las enfermedades autoinmunes, se encuentra Lupus por ejemplo, que no debe exponerse al sol nunca. Aunque este tipo de enfermedades, comienzan a tratarse con medicamentos al iniciarse el verano, para contrarrestar el efecto solar”.

¿Qué cuidados nos esperan para este verano en la playa?

Una cosa importante a tener en cuenta, es que al ir a la playa y buscar el bronceado, nunca es saludable. Cuando uno se expone al sol y se broncea, está generando una mutación de las células. Sea a la hora que sea, siendo más riesgoso entre las 11 y las 16 has.

Si esas mutaciones se reiteran, pueden llegar a largo plazo, a un cáncer de piel.

A veces no es tan a la larga.

Además por otro lado, está el envejecimiento prematuro que genera la exposición al sol en forma prolongada. Importante y que vemos mucho en las consultas, es la sequedad de la piel, conjuntamente con prurito (picazón). Pacientes de 60 a 80 años, personas que se han expuesto siempre al sol, tienen la piel seca, con manchas y picazón.

Y lo único que podemos hacer los Dermatólogos, es aconsejarles crema hidratante, porque ya el daño está hecho. Por ese motivo, lo ideal cuando uno hace playa durante casi todo el día, es al llegar a casa bañarse y humectarse lo mejor posible. Pero eso no quiere decir que nos tengamos que quedar todo el tiempo dentro de casa. Porque en realidad la Vitamina D que nos genera el sol en el cuerpo, es muy valiosa. Pero con solo exponer las muñecas al sol durante unos diez minutos, ya es suficiente.“

Si uno no va a la playa y tiene que salir a trabajar, circulando en la calle y aún poniéndose protector, igual se va a broncear.

El mormazo del sol, es también quien nos provoca radiación.

¿Existen cambios actuales en cuanto a los protectores solares?

Como ya lo mencionamos algunas veces, el factor 30 que protege un 95 %, es efectivo. Así sucesivamente hasta el factor 50, que protege de los rayos solares, de un 98%.

No es necesario gastar en un protector de factor más alto, porque el efecto va a ser el mismo.

Y no existe ningún protector que proteja en un 100 %.

Muchas veces debemos mirar por la marca del protector, porque existen algunos que son marca cosméticos y nosotros como profesionales de la salud, recomendamos solamente aquellos que están debidamente testeados.

Como novedad, se encuentran en el mercado, nuevos protectores faciales con factor 99 y cuentan con componentes, que pueden ayudar a reparar el ADN que se ha destruido con la exposición solar.

Quitando algunas de las Queratosis actínicas, (lesiones ásperas, algunas pre malignas), provocadas por el sol acumulado y precursoras de cáncer de piel.

¿Cuál es la diferencia entre laboratorios?

Puede ser en la consistencia, más espeso, mas liquidas, geles, cremas, pomadas, etc. Con personas que estando en la playa entran más al agua, es mucho mejor aquellos espesos, porque se adhieren mejor y tienen mayor durabilidad. Se lo puede distribuir en el cuerpo media hora antes de salir al sol y retocárselo cada dos horas. Si transpiró un poco antes.

¿Cómo nos cuidamos el cabello y las uñas?

Aunque no parezca, las uñas también necesitan crema hidratante.

Asi como el cabello, que al volver de la playa y luego de lavárselo con un champú adecuado, se le debe distribuir mucha crema de enjuague. Creo firmemente que al volver de las vacaciones, brindándole una continuidad de cuidados, deberían irse los factores externos y vuelve todo a la normalidad. Desapareciendo la sequedad y el mal aspecto que puede quedar en el cabello.

Y en caso de que no mejore y el cabello tiende a caerse, al igual que las uñas a resquebrajarse, la persona debe acudir a un Dermatólogo y consultar, porque existen vitaminas para recomponerlos.

Puede pasar que la persona tiene problemas de Tiroides o de Celiaquía, no lo sabe y no encuentra mejoría luego de volver de la playa. Se debe analizar de qué se trata.

¿Cuál es el rol de la alimentación?

Muy importante. Sin dudas que la hidratación es bien importante. Más aún deben estar presentes las frutas y verduras como principal ingesta.

¿Cuándo recurrimos al Dermatólogo para un mayor cuidado?

La sugerencia es que siempre lo hagan, una vez al año. Debería ser entre abril y noviembre, porque luego ya comienzan las exposiciones al sol y las lesiones, que aunque no se transformen en malignas pueden modificarse. Además, está presente la importancia de poder observar la lesión mientras la piel se encuentra en su color natural y no cuando está bronceada. Porque directamente no se puede detectar nada de lo que fue a consultar. Y aquellas personas que han tenido más de cinco o más quemaduras solares antes de los 18 años, duplican el riesgo de tener melanoma en edad adulta.

Por eso la importancia del cuidado en los niños.

Mary Olivera