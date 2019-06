El reconocido médico señaló que aún así hoy la enfermedad es más curable que hace 15 años

Yo siempre fui optimista aún cuando no se curaban los chicos, porque sabía que iba a llegar el día en el que los íbamos a empezar a curar y hoy es el día en el que estamos curando a casi todos, y estamos siguiendo las fórmulas en Europa y Estados Unidos que nos permitan rápidamente incorporar las técnicas que nos permitan ganarle a ese bicho”, dijo en diálogo con EL PUEBLO el reconocido médico pediatra y oncólogo, Ney Castillo, titular de la Fundación Pérez Scremini, donde atienden a los niños con cáncer.

En oportunidad de ser abordado por este diario, el reconocido galeno habló y mucho del trabajo que vienen llevando a cabo en la Fundación y subrayó que actualmente más del 90% de los niños que padecen la enfermedad se curan.

ORGANIZACIÓN

Dijo que “en realidad es una enfermedad mucho más visible que lo que era hace algunos años atrás y por suerte tenemos una organización que creo que es única a nivel del país, es una organización pública privada, es un convenio entre ASSE y la Fundación Pérez Scremini, donde nos comprometemos al cuidado y desarrollo de los chicos y brindamos la atención a todos los niños del sistema público y a los que vienen del sistema privado. Este convenio que nos deja un subsidio del Estado que es bastante importante y entre eso y los apoyos que recibimos, hemos montado una entidad de primer nivel”.

Castillo señaló que está muy “orgulloso” de contar con un centro que “nació del apoyo de toda la gente y que hoy cuentan con algo que debería ser normal, de todas maneras, es bueno decirlo, tenemos la forma devolverle a la gente lo que la gente ha invertido en nosotros, porque felizmente están aumentando los niveles de curación, tenemos especialistas y tecnología de muchísima calidad, tenemos apoyo de las familias, entonces todos pueden estar tranquilos que toda la inversión que se hace, la estamos mostrando de forma continua”.

El reconocido médico manifestó que no es fácil informarle a una familia que su hijo tiene cáncer. Sobre cómo enfrentan este tema, agregó que “ahí hay todo un proceso que tiene que hacerse, la noticia que un hijo tiene cáncer es devastadora, tanto si es adolescente o si es niño, pasa a convertirse en una enfermedad de toda la familia, porque todas las cosas pasan a un segundo plano y es una situación de gran stress, no es lo mismo dar la noticia hoy de una enfermedad oncológica en un niño que haberla dado hace 15 años atrás, hoy la mayoría de las enfermedades oncológicas se pueden curar, hay una tasa de curación global del 80% y en los chicos llega hasta el 95%”, expresó Castillo.

Señaló que aún hoy dar la noticia es algo “malo, porque los tratamientos son agresivos y eso genera sufrimiento, pero eso te da mucho coraje para poder comunicarte con la familia, apoyado además con equipos de apoyo psicosocial que son los que tenemos y que trabajan con este tipo de situaciones con la finalidad de contener al niño y al resto de la familia”.

Por otro lado, dijo que cuando el paciente es del interior como el caso de Salto, hay dificultades pero buscan soluciones. “Con respecto a la parte económica se soluciona, lo que no podemos solucionar es el estar lejos de la familia, porque hay tratamientos que son muy demandantes y que implican que los familiares deban estar mucho tiempo con el niño en el centro (la clínica que está ubicada en Montevideo), donde los acompañantes deben pasar lejos de Salto durante mucho tiempo y encima deben dejar a sus otros hijos en esta ciudad, donde viven, y nosotros hemos conseguido un lugar que está cerca de la Pérez Scremini para albergar a los niños y a los padres cuando vienen del interior, donde ellos pueden jugar allí y se entretienen y son contenidos, donde por otro lado entendemos los sacrificios de ese familiar”.