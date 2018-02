Fumadores tienen hasta un 25 % más de riesgo de contraerlo

El pasado 4 de febrero se conmemoró el día mundial de lucha contra el cáncer, un día para la reflexión sobre los hábitos de vida saludable que ayudan a la prevención de esta patología.

En nuestra ciudad se llevaron a cabo una serie de actividades organizadas por el grupo oncológico Vivir Mejor, buscando concientizar a la población sobre todo en la posibilidad de prevenirla mediante un estilo de vida saludable y un diagnóstico precoz realizando los controles médicos periódicos.

El 4 de febrero es designado como el día mundial contra el cáncer por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro Internacional de Investigaciones sobre Cáncer y la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC).

El objetivo de conmemorar este día pasa por reducir el número de muertes evitables, para lo cual resulta sustantivo que la población tome conciencia y profundice las medidas de prevención.

SEGUNDA CAUSA DE MUERTE EN URUGUAY

El cáncer es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo, y se prevé que el número de casos aumente de forma importante en los próximos 20 años. En nuestro país, es la segunda causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares, y es responsable de casi un cuarto (24%) del total de las muertes registradas por año.

En la medida en que nuestro país sigue aumentando su expectativa de vida, ya en algunos tramos de edad y en el sexo masculino esta enfermedad es la primera causa de muerte, siguiendo la tendencia de los países del primer mundo.

REDUCIR EL RIESGO

Es importante saber que se puede reducir el riesgo de esta enfermedad eligiendo hábitos de vida saludables como no fumar, evitar el consumo problemático de alcohol, comer y beber de forma sana, mantener un peso saludable, realizar actividad física a diario y no exponerse al sol sin los cuidados necesarios. Por sí mismas, estas conductas pueden prevenir un tercio de los cánceres más comunes.

Además, es importante consultar periódicamente al médico ya que para algunos tipos de Cáncer, la detección en etapas iniciales aumenta la probabilidad de curación. La realización de estudios de PAP y mamografía en la mujer y del test de sangre oculta en materia fecal en ambos sexos, permite detectar estos cánceres en forma precoz y salvar vidas.

CÁNCER DE PULMÓN

Síntomas: presencia de sangre en la expectoración, pérdida del apetito, puntadas o dolor al respirar o tose (fatiga, falta de aire), pérdida de peso, tos persistente o un cambio en la tos.

Factores de riesgo para el Cáncer de pulmón: los fumadores tienen entre cinco y 25 veces más posibilidades de desarrollar este tumor, el Cáncer puede llegar a apareacer con mayor frecuencia en pacientes tratados con radioterapia, quienes están habitualmente expuestos a agentes como asbesto, hollín, alquitrán y arsénico, tienen mayor riesgo, se ha visto una mayor frecuencia de Cáncer en los pacientes con antecedentes de enfermedades pulmonares vinculadas al tabaquismo.

CÁNCER DE OVARIO

Síntomas: falta de aire al respirar y fatiga, síntomas generales como pérdida de apetito o cansancio, hinchazón o dolor abdominal (suele confundirse con problemas gastrointestinales), cambios en la frecuencia o en el tránsito instestinal.

Factores de riesgo: edad mayor a 50 años, antecedentes familiares de Cáncer de mama u ovario en familiares directos, problemas ginecológicos previos como quistes de ovario o endometriosis, primera menstruación a temprana edad o menopausia, tardía, primer embarazo después de los 35 años o no haber tenido hijos, estilo de vida sedentario, obesidad o tabaquismo.

CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO

Síntomas: sangrado anormal, flujo persistente con o sin sangre evidente, dolor al mantener relaciones sexuales.

Factores de riesgo: exposición al HPV (Virus del Papiloma Humano), tabaquismo, defensas bajas, contacto sexual sin preservativo, lesiones previas.

CÁNCER DE MAMA

Síntomas: cambios en la piel (enrojecimiento, hoyuelos o apariencia de cáscara de naranja), cambios en el pezón (retracción, secreciones inusuales o sarpullido alrededor), aparición de un nódulo en el seno o la axila, cambio en el tamaño o forma de la mama (hendidura o crecimiento prominente de las venas)

Factores de riesgo: Edad mayor a 50 años, antecedentes familiares, biopsia previa que indique un estado precanceroso, primera menstruación a temprana edad, primer embarazo después de los 35 años y no haber amamantado, estilo de vida sedentario, obesidad, consumo elevado de alcohol.

CÁNCER COLORECTAL

Síntomas: hinchazón, bulto o dolor abdominal, cambios en la frecuencia del tránsito intestinal, sangre en la materia fecal, anemia.

Factores de riesgo: edad mayor a 50 años, antecedentes familiares, las alteraciones genéticas hereditarias, problemas gastrointestinales previos (pólipos), estilo de vida sedentario.