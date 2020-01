Samba para todos – El Norte está de fiesta

Un «Carnaval de Oportunidades», así se denominará una nueva edición de la fiesta más grande que tiene el departamento de Artigas, y que este año se celebrará del 22 al 24 de febrero.

Belleza, energía, y la hospitalidad de los artigueneses fueron los aspectos destacados en el lanzamiento del Carnaval de Artigas, que se celebró el miércoles 8 de enero en el Mercado Agrícola de Montevideo (MAM). El evento contó con la presencia de la Ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz; el Director Nacional de Turismo, Carlos Fagetti; el Intendente de Artigas, Pablo Caram; el Encargado de la Dirección de Turismo de la Intendencia de Artigas, Emiliano Soravilla; la Directora del MAM, María Elisa Areán y el Presidente de la Federación de Escuelas de Samba de Artigas, José Moscardi.

Fagetti destacó la calidad de todas las personas que trabajan detrás de esta fiesta, que no es solo de Artigas, sino que es de todos los uruguayos e instó a aquellos que visiten a esta ciudad, que aprovecharan para realizar turismo minero. Por otra parte Caram señaló “éste es un carnaval para toda la familia, y se ha transformado en ser muy seguro y tranquilo”, además confirmó diferentes actividades turísticas que se realizarán cuando los visitantes se encuentren en el departamento norteño. En tanto Muñoz remarcó “la experiencia de Artigas hay que vivirla, no solo desde la tribuna, sino también que participando y desfilando porque es única con gente maravillosa, que cuando uno no sabe se le enseña y lo hace con mucho cariño.