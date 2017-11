Continúa el sentimiento de pena y discrepancia por parte de APLAS (Asociación de Plásticos Salteños) tras la eliminación de la obra del arquitecto César Rodríguez Musmanno en el muro donde se encuentra ubicada la Departamental de Salud del MSP (Ministerio de Salud Pública).

Tras un comunicado difundido el sábado en este medio remitido por APLAS, donde manifiestan su discrepancia con lo sucedido en calle Uruguay al 300, con la eliminación del mural de Rodríguez Musmanno, EL PUEBLO intentó comunicarse con algún referente del Centro MEC en Salto para conocer en que situación quedó el tema y si se piensa en algún mecanismo para reparar la destrucción de dicho mural, ya sea con una obra nueva en homenaje al artista u otra opción que se estuviera manejando.

Lamentablemente fueron infructuosas las gestiones de este medio, en tanto desde el Centro MEC se prefirió no emitir opinión al respecto aduciendo que no tenían autorización a hablar del tema en tanto el mismo se estaba manejando a nivel nacional.

Más allá de eso, fuentes vinculadas al Centro señalaron que el muro fue puesto a disposición por el MSP (Ministerio de Salud Pública), quienes en su momento ofrecieron el muro a Rodríguez Musmanno y en esta oportunidad lo ofrecieron para plasmar el arte de los grafiteros.

Se informó incluso que el MEC estaba en conocimiento que pertenecía a Rodríguez Musmanno pero pesó más a la hora de realizar el grafiti sobre el muro el hecho de que estuviera muy deteriorado y que “tampoco había sido hecho por el “ojito” (Rodríguez Musmanno) propiamente”.

En el comunicado remitido por APLAS y publicado en la edición del sábado 25 del corriente se reconoció que la calle y los espacios urbanos, suponen un nuevo sistema de relaciones, que lo impone el marco locativo, el comportamiento de los espectadores y los planteos estéticos y sociales.

“No estamos juzgando a quienes permitieron el hecho, ni a quienes realizaron otro mural, no estamos en desacuerdo con las manifestaciones de arte urbano. Conocemos que la calle va más lejos, no solo indaga e investiga el arte, sino que también discute la cultura y los fundamentos, al parecer inamovibles, que la sustentan. Entendemos por “calle”, una derivación de la “vida social”.

Es en ella realmente, donde los cuestionamientos artísticos pueden superar sus límites simbólicos y acceder a cambios radicales, no solo a nivel de las representaciones, sino a nivel de la realidad misma. De acuerdo a lo expresado anteriormente, solo decimos que el desconocimiento, o el no saber cuándo se está frente a una obra valiosa, no es justificación válida. No existe la justificación”, ”, versa parte del texto.

Finalmente, APLAS manifiestó sentir una pena “muy grande”, ya que la obra desechada pertenecía a un referente de los salteños, por su legado, por su generosidad, por el amor a Salto (…) y sugiere el reconocimiento de todas las obras de diferentes artistas que han dejado su huella en nuestro departamento, recordando que desde 1886 existen leyes que resguardan el patrimonio artístico de los países.