La Campaña de Vacunación Antigripal que comenzó el martes 7 de abril en nuestro departamento, ve interrumpida su primera fase en Centro Médico debido a que las dosis recibidas se agotaron antes de lo previsto. «Evaluamos como muy positiva esta primer etapa de vacunación, la cual se ha desarrollado sin inconvenientes en los tres puestos Vacunatorios que nuestra institución activó: uno en la antigua Emergencia, otro en el Centro de la Mujer y el tercero en el Centro Pediátrico», explicó la Dra. Gabriela Alvarez, Directora Técnica del Centro Médico de Salto.

«Ya informamos a las autoridades del MSP y estamos a la espera de que nos envíen más dosis para continuar vacunando a las personas que aún faltan dentro del primer grupo que se denominó «prioritario», y así poder comenzar con los mayores de 75 años, que es la franja que le corresponde empezar el lunes 20 de abril», agregó. A la fecha la institución ya administró 4.800 dosis de la vacuna antigripal.-

GRUPOS PRIORITARIOS

Las personas que tenían prioridad para recibir la vacuna en esta primera etapa que comenzó el martes 7 de abril eran: niños y adultos con enfermedades crónicas severas y/o inmunocompretidos; embarazadas; personal de la salud y de servicios de acompañantes; personas internadas (previa al alta), personal de servicios esenciales y personas institucionalizadas en residencias, INAU, cárceles y funcionarios de las mismas.

«Es importante aclarar que la vacuna es gratuita y que en el caso de aquellas personas que no pueden trasladarse hasta el Vacunatorio y que el médico tratante entiende que deben recibirla en el domicilio, el único costo que deben abonar es el correspondiente al ticket por el servicio de enfermería externa, pero no se está pagando ningún importe por recibir la vacuna», explicó Alvarez.

«También es importante que se sepa que aquellas personas que estén cursando la enfermedad Covid 19 o quienes estén en cuarentena obligatoria, no podrán vacunarse; los primeros hasta no tener el alta médica y los segundos hasta no finalizar la misma», señaló.

PROXIMA ETAPA

La próxima etapa de la Vacunación Antigripal, a la que el MSP distribuyó por grupos etarios, debe realizarse por agenda, en los canales que el Ministerio designó para ese fin. Uno es la página web: www.tramites.gub.uy y el otro es el 0800 4567, de lunes a viernes de 8.00 a 20.00 hrs.

«En esta etapa las personas deben agendarse en el momento que están habilitados para hacerlo y a partir de ahí se les da un día y una hora para asistir al Vacunatorio que elijan, más próximo a su domicilio. Quienes ya pueden agendarse son los mayores de 75 años, quienes recibirán la vacuna entre el 20 y el 25 de abril», señaló Alvarez.

La franja etaria que sigue, es la de los mayores de 65 años, quienes comenzarán a recibir la vacuna a partir del lunes 27 de abril, pero podrán agendarse desde el 24 de abril. Luego lo podrán hacer los niños de entre 5 y 6 meses de edad, y las personas que cuidan niños menores de 6 meses. En este caso, podrán comenzar a agendarse a partir de 1 de mayo, y empezarán a recibir la vacuna a partir del lunes 4 de mayo. Luego le tocaría a la población en general, quienes podrán agendarse desde el 8 de mayo, y recibirán la vacuna a partir del 11.

«El Ministerio de Salud Pública diseñó este sistema de vacunación con el doble objetivo, de vacunar primero a las personas más vulnerables y evitar aglomeraciones. En ese sentido, en Centro Médico estamos muy conformes con cómo se desarrolló esta primer etapa, sin aglomeraciones, de una forma muy dinámica y esperamos poder continuar trabajando de esta manera la próxima semana», finalizó.