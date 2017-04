El Centro de Asistencia Médica desde hace un tiempo viene trabajando en el diseño de estrategias para atender el fenómeno que últimamente asedia a todos los sectores de la sociedad – y en el caso del ámbito de la sanidad su impacto es mayor – y tiene que ver con las conductas disruptivas. A su vez se viene trabajando fuertemente con Comité de Seguridad del Paciente y con los funcionarios del Centro Médico.

Se trata de una temática muy crítica la que se refiere a los trastornos disruptivos que han generado problemas muy complejos, de modo de que – trabajar sobre estos temas. Para la institución este tema es crucial y las autoridades sanitarias cumplen el papel de rectoría en este proyecto. A su vez se está trabajando en consonancia con el Fondo Nacional de Recursos, con la colaboración del Ministerio de Salud Pública.

La Lic. Andrea Prinzi – representante del Comité de Seguridad del Paciente – remarcó que desde hace muchos años se viene trabajando en la institución en diversos temas, particularmente esta vez se hace énfasis en el tratamiento de los comportamientos disruptivos “y en ese sentido nuestra institución en el mes de diciembre pasado firmó un acuerdo con los representantes de AFCAMS (sindicato de funcionarios del Centro Médico) y con el Sindicato Médico de Salto a fin de mancomunar esfuerzos que permitan ir trabajando sobre estos temas”.

BENEFICIO Y ENTUSIASMO

Se busca con este desarrollo de estrategias brindar a los afiliados un mejor servicio de calidad. Las primeras etapas hacen referencia a la necesidad del abordaje holístico de este tema crucial.

Por su parte, la Auxiliar de Enfermería Elizabeth Nessi, quien representa a AFCAMS y a la Comisión de Salud Laboral señaló que una vez que se identificó este fenómeno en la institución “el poder firmar el acuerdo de comportamiento redunda en el beneficio de los pacientes, trabajando en un ambiente saludable desde el respeto, con buenas acciones entre los trabajadores”.

En tanto que Mario Godín, integrante del Departamento de Calidad y Seguridad del Ministerio de Salud Pública puso de manifiesto su entusiasmo por el acuerdo firmado por la institución de la salud de Salto, tema en el que vienen trabajando varias instituciones del sistema sanitario del país.

“El tema del relacionamiento y la comunicación es clave. Hoy se sabe que para que el sistema sanitario funcione bien, la comunicación tiene que ser buena entre el paciente y el equipo de salud y viceversa ya que el comportamiento inapropiado perjudica todos los aspectos de la asistencia. Nos parecía que era un deber moral comenzar el trabajo dentro del equipo de salud. Desde el punto de vista ético es el primer paso y luego transmitirle al paciente que este también cuenta con la forma de afirmarse en el sistema sanitario. Una discusión en un block quirúrgico tiene un impacto diferente, ya que se trata de un ámbito asistencial”.

Por eso es imprescindible el compromiso de todas las partes, del cuerpo médico, de los técnicos, de los funcionarios y del gremio. Ello va mucho más de lo escrito ni de establecer reglas de sanción sino que se trata de un compromiso moral.

Cuando se hablan de conductas y comportamientos, el aporte individual más importante primeramente es no ser cómplices, no aprobando y censurando a los comportamientos disruptivos. Estos temas revisten gran impacto cultural.

También se tendrán en cuenta estrategias específicas para aquellos casos que revisten mayor gravedad. ¿Por qué trabajar primeramente con el equipo de salud? Pues justamente para poder resolver este tema dentro de la interna para que el relacionamiento del equipo asistencial sea bueno y ello también redundará en el buen relacionamiento con los pacientes.

El objetivo central es construir una cultura institucional de calidad y el comportamiento tiene mucho que ver con el tema de la cultura, “de cómo hacemos las cosas en la práctica diaria”. El no poder trabajar en equipo de la mejor manera que requiere la asistencia diaria de los pacientes crea el riesgo de que se hagan las cosas mal y se susciten accidentes. El dañado es el paciente que es el centro de los desvelos de la asistencia sanitaria.