Se lo otorgó el Centro Latinoamericano de Desarrollo en Montevideo.

El jueves 15 de setiembre pasado, el Centro Regional de Profesores del Litoral fue reconocido como organización educativa con el “Premio Nacional Ciudadano de Oro”, por el Centro Latinoamericano de Desarrollo (CELADE)

El CELADE es una Organización No Gubernamental sin fines de lucro, fundada en el año l986, cuyos objetivos fundamentales, son los de contribuir y promover a través del conocimiento, el estudio, la investigación y la participación ciudadana, el debate permanente en los más amplios temas tanto nacionales como internacionales a fin de lograr una mejora de las políticas relativas a las transformaciones sociales y fomento de previsión y prospectivos, donde el desarrollo socioeconómico y cultural se pueda compatibilizar con la equidad y los derechos humanos, en acción, principios y valores éticos en los sectores activos de la sociedad civil.

La ceremonia donde se galardonó al CeRP, se realizó en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo con la presencia de autoridades nacionales y departamentales y un gran marco de público.

Por el Centro Regional de Profesores asistieron el Director del CeRP Prof. Víctor Pizzichillo, el ex Director Mag. Emilio Silva Sandes, y una delegación de docentes y funcionarios.

El CeRP del Litoral se fundó en el año 1997. Su primera Directora fue la Prof. Susana Güimil de Molinolo. Entre los años 1999 y 2011, el Director fue el Magíster Emilio Silva Sandes. El Prof. Pizzichillo se encuentra en el cargo de máxima responsabilidad desde el año 2011.

Actualmente el CeRP cuenta con más de 1000 alumnos y 1400 egresados. Más allá de su rol formativo, el CeRP del Litoral, ha constituido desde sus inicios un verdadero proyecto de inclusión social para Salto y la región Litoral del país, al ser una genuina oportunidad para que miles de jóvenes puedan realizar estudios terciarios. Una buena parte de los estudiantes que han pasado por el CeRP, han podido cursar la carrera docente gracias a las becas estudiantiles que desde el año 1997 se otorgan a estudiantes con condiciones económicas desfavorables pero con destacados méritos estudiantiles.

Recibieron el premio: Prof. Laura Silva, Prof. Emilio Silva (Ex Director), Prof. Eduardo Rodríguez, Prof. Aurel Cardozo, Prof. Víctor Pizzichillo (Director), Prof. Ana Lopater (Directora del CFE)

Consultado al término del acto, el ex Director del CeRP, Mag. Emilio Silva Sandes, expresó: “Me siento altamente reconfortado y orgulloso por este reconocimiento. Esto no es casual, es fruto de casi 20 años de incansable labor contra viento y marea, que comenzaron unos pocos docentes fundadores junto a la primera Directora Susana Güimil. Creo que el tiempo puso las cosas en su lugar, de justa manera”

El CeRP -que se inició con 120 alumnos, 34 docentes y ocho especialidades- hoy cuenta con más de 1000 alumnos, 190 docentes y 18 especialidades de profesorados