Dos escuelas rurales del departamento se encuentran carentes de alumnos y de continuar así no se descarta el cierre definitivo de dichos centros educativos.

Se trata de la escuela Nº 41 de Cambará de Arapey, que no tiene niños y la escula Nº 77 de Paso Valega (Mataojo), que solo tiene un alumno.

La Inspectora saliente de Educación Inicial y Primaria de Salto, Elda Albarenque, previo a su retiro del cargo, el cual pasó a ser ocupado desde el día de ayer por el maestro Óscar Pedrozo, fue consultada por EL PUEBLO sobre la situación de las escuelas rurales del departamento, y al respecto aseguró que durante el período en que permaneció al frente de la Inspección no se produjo el cierre de ningún centro educativo rural.

La exinspectora de Primaria en Salto, dijo que el cierre de una escuela “es la situación más dura por la que puede pasar un maestro” y aseguró que “en el año 2016 no hubo que cerrar ninguna escuela rural pero sí quedamos con dos escuelas de las cuales una tiene solo un niño y la otra no tiene niños que asistan”, comentó.

Se trata de las escuelas Nº 41 de la localidad de Cambará de Arapey a la que no asisten niños y la Nº 77 de Paso Valega que tiene solo un alumno. Albarenque explicó porqué no se procedió al cierre de dichos centros durante su gestión y señaló que por disposiciones del Consejo de Primaria se debe mantener la escuela abierta durante un tiempo más, porque la población del campo es bastante movediza y varía la densidad demográfica de un pueblo a otro según la oferta laboral. “Una escuela que este año no tiene niños o tiene solo uno puede pasar que al año siguiente tenga dos o tres (alumnos). Además, no podemos olvidar que puede haber mucha distancia entre una escuela y otra en la zona rural y no es fácil que un niño pueda ir a otro lugar, por eso se espera un tiempo antes de otorgar el cierre a la escuela”. Por este motivo, tanto la escuela Nº 41 como la Nº 77 permanecerán abiertas este año. Sobre estos casos puntuales, Albarenque informó que se solicitó un censo en la zona y si esta situación con el transcurrir del tiempo no se revierte entonces lo que se hace es ajustar el cargo y llevar el docente a un lugar diferente de trabajo. Después, recién se procede al cierre de la escuela para lo cual hay que hacer asamblea y todo un trámite administrativo”, explicó.

“El cierre de la escuelas rural es muy doloroso, los pobladores de la zona lo sienten mucho y lo transmiten a uno a tal punto que uno se siente mal por eso también”, dijo la exjerarca de Primaria.

Si bien durante su período al frente de la Inspección Departamental de Salto, Albarenque no procedió al cierre definitivo de ninguna escuela, sí lo hizo durante su desempeño en otros departamentos, lo que le permitió hablar con propiedad sobre la situación.

“Para los pobladores, es su lugar de referencia y la escuela rural es mucho para ellos por todo lo que significa, pero las economías van cambiando junto a los estilos de vida y se va dando un traslado de los padres con sus hijos a los centros más poblados y así se va emigrando del campo y la escuela empieza a quedar despoblada”, comentó.

Actualmente, hay 97 escuelas en el departamento, de las cuales 60 de ellas son rurales y 37 pertenecen a la ciudad.