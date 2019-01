Felipe Morales y Lucía Williams, son integrantes del Club de Leones Universitario “Salto Res Non Verba”, que quiere decir “hechos, no palabras”. Ambos, visitaron la redacción de EL PUEBLO para dar a conocer la constitución de este nuevo club que recientemente obtuvo de parte de la Presidente Internacional del Leonismo su carta constitutiva.

Ninguno de los jóvenes entrevistados había tenido participación antes en el leonismo pero sí tenían una gran vocación por el voluntariado y los trabajos de beneficencia. Así que, impulsados por el Dr. Gabriel Cartagena, un León de vasta trayectoria en nuestra ciudad, se animaron a formar su propio club, que fundaron en noviembre del año pasado.

La particularidad de este grupo es que para integrarlo se debe ser estudiante de alguna institución de nivel terciario, como la Universidad de la República, la Universidad Católica, el Centro Regional de Profesores del Litoral o el Instituto de Formación Docente. Esta particularidad lleva a sus integrantes a compartir una vivencia similar y volcarse sobre todo a actividades dirigidas a otros jóvenes.

“El club surgió un poco porque muchos somos compañeros de facultad y otros del CERP y como nos conocíamos y todos nos inclinamos por esa vocación de servicio empezamos a reunirnos para trabajar juntos. Somos conscientes que como estudiantes tenemos que devolverle a la sociedad un poco de lo mucho que ella nos da, porque acá nosotros estudiamos gratis, tenemos acceso a libros y materiales también de forma gratuita a través de la biblioteca y todo eso es algo que hay que agradecer y de alguna manera retribuir”, comenzó diciendo la joven Lucía Williams.

PARA TRABAJAR POR LA JUVENTUD

El club está compuesto por 25 integrantes, todos estudiantes de nivel terciario “y estamos trabajando muy lindo”, dijo Felipe Morales. “Somos un club que está enfocado más que nada a la juventud y vamos a trabajar por eso particularmente los temas de la juventud, pero no solo los temas de estudiantes de la Universidad o el CERP, sino de todos los jóvenes en general. Para integrar el club sí, hay que ser estudiante de nivel terciario pero las tareas que hagamos no serán solo para estudiantes de este sector”, agregó el entrevistado.

A modo de ejemplo, señaló que el año pasado estuvieron trabajando en lo que fue la limpieza y recolección de residuos en la costa del río junto con integrantes del club “Los Azahares”; así como también tienen previsto el trabajo con niños en el INAU y otras instituciones.

EL 90% SON ESTUDIANTES DE OTROS DEPARTAMENTOS

En la medida que sus integrantes son estudiantes y el 90% de ellos no residen en Salto, sino que vienen de otros departamentos vecinos a estudiar aquí, eso implica que durante las vacaciones y el receso de verano muchos vuelvan a su lugar de origen y en esos meses la actividad del club merma un poco, en tanto se hace más difícil poder trabajar juntos.

NUEVA RESIDENCIA ESTUDIANTIL DEL CLUB DE LEONES

Entre las tareas en que está trabajando el club y que para ellos constituye una de las principales dificultades para los jóvenes que llegan a estudiar a Salto pasa por el tema de las residencias estudiantiles.

Por este motivo, lograron incorporar una nueva residencia estudiantil leonina, que se suma a la ya existente del Club de Leones Salto Centro, donde los estudiantes podrán permanecer allí mientras estudian con la garantía de que contarán con un ambiente lindo y confortable.

Esta segunda residencia estudiantil está ubicad en calle Bilbao Nº 77 y allí mismo los leones del club Universitario “Salto Res Non Verba”, tendrán también su sede de reuniones compartida con el club de Leones “Los Azahares”.

Los jóvenes leoninos, ya están realizando las inscripciones para aquellos estudiantes que no sean de Salto y tengan interés en vivir en la residencia. Hasta el momento ya hay confirmadas cinco plazas y aún quedan cuatro más. Los estudiantes entran en calidad de becarios y de esta forma logran un descuento importante en el alojamiento.

La casa cuenta con un patio enorme, un salón en el fondo, un living comedor amplio, cuatro habitaciones y dos baños en el primer piso y las restantes habitaciones en la planta baja.

Los interesados pueden visitar la página en Facebook Club de Leones Res Non Verba y allí enviar un mensaje o comunicarse con los integrantes del club.

LA INVITACIÓN A OTROS JÓVENES A PARTICIPAR

Sobre su pasaje por Montevideo en oportunidad de recibir la carta constitutiva del club por parte de la Presidente de la Asociación Internacional de los Clubes de Leones, León Gudrun Yngvadottir, los jóvenes mostraron su emoción por el momento que vivieron y la importancia que significó para ellos poder recibir de manos de la Presidente Internacional del Leonismo un documento de tanta trascendencia para el club.

Finalmente, los entrevistaron recomendaron e invitaron a otros jóvenes a participar del leonismo y de esa forma contribuir con un granito de arena a un mundo mejor,” haciendo cosas grandes que solo se pueden si nos juntamos todos”. Asimismo, destacaron el grupo humano que se formó entre los jóvenes del club y los demás integrantes del leonismo.