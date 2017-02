El presidente de ASAC dijo que “no pueden perder más fechas” y que hoy “sale o sale”

“Están ansiosos, porque tantos meses ensayando y que cuando llegue el tiempo no puedan salir a mostrar todo lo que prepararon y lo que tenían planeado hacer en carnaval genera también cierta frustración, pero es algo que vamos a solucionar”, dijo a EL PUEBLO anoche el presidente de la Asociación Salteña de Actores de Carnaval (ASAC), Ernesto Lasiú.

El murguista de La Remontada, conjunto que ensaya en el Club Florida, dijo a este diario en relación al concurso oficial de agrupaciones que a esta altura ya se tendrían que haber completado las dos ruedas con cuatro noches de concurso y solamente han podido completar una, por tal motivo hoy domingo a la noche “sale o sale” la segunda noche de la primera ronda del concurso de murgas 2017, que se ha visto continuamente interrumpido por las incesantes lluvias que no dan tregua al carnaval.

Lasiú comentó que si esta noche, la segunda fecha de la primera rueda en la que deberían actuar a partir de las 21 horas en el teatro de verano Víctor Lima del Parque Harriague, las murgas Tuya y Mía, Punto y Coma y La Remontada, se ve amenazada por la inclemencia del tiempo, la actividad se trasladará al Teatro Larrañaga, lugar en el que el año pasado se llevó a cabo el concurso murguero, ya que en ese entonces se estaban registrando en Salto las inundaciones que causaron serios daños a todo el departamento.

Sostuvo que ya no hay margen para seguir posponiendo fechas y que en el caso de que las lluvias pongan en jaque la continuidad del concurso, ASAC resolvió llevar adelante la segunda ronda con las dos fechas que la comprenden en ese mismo escenario cultural, con el fin de que el concurso al menos se complete.

“Lo único que hay que tener en cuenta es que el teatro Larrañaga tiene una capacidad limitada y las entradas que se pueden poner a la venta son muchas menos que las que se pueden disponer si hacemos el concurso en el Parque (Harriague), por eso la gente tiene que estar atenta también porque en caso de que sigamos haciendo el concurso ahí (en el Larrañaga), no podremos vender tantas entradas y va a quedar gente afuera”, señaló.

LA FINAL NO

Aunque por otro lado, el presidente de ASAC, Ernesto Lasiú, indicó a EL PUEBLO que la final en la que participan cuatro de las ocho murgas concursantes, que está prevista realizarse para el sábado 25 de febrero, en el caso de que llueva ese día, la jornada se suspende porque “nuestra intención es no hacerla en el teatro Larrañaga, porque ahí sí que nos va a quedar gente afuera, porque siempre va mucha gente a ver las murgas en la final y sabemos que si la hacemos en otro espacio más reducido es contraproducente hasta para las propias agrupaciones que siempre se nutren mucho esa noche del público”.

Por lo tanto, señaló que como por ahora “no sabemos qué es lo que va a pasar ese fin de semana, estamos enfocados en resolver el desarrollo de las dos primeras rondas, porque queremos completar el concurso y hacer que todas las agrupaciones participen”.

Lasiú también dijo que está viniendo mucha gente de Concordia a mirar el certamen de murgas. “Es increíble como a la gente de Concordia le gusta la murga, nuestras agrupaciones han ido allá a cantar, como fue el caso de La Grandulona y de Falta La Papa. Pero también vimos como llegó gente de Concordia al Parque y es algo muy gratificante que venga gente de otro lado a ver el espectáculo acá”, añadió el titular de ASAC.

Y advirtió además que “otra de las cosas por las cuales queremos terminar de hacer las presentaciones cuanto antes es porque la gente está ávida de murga, el otro día hasta las 2 de la madrugada que duraron los espectáculos en el Parque no se movió nadie de sus asientos, estaba todo el mundo mirando, no volaba una mosca. Entonces eso te dice que la gente está con ganas de ver murga y los murguistas con ganas de salir, así que por eso también vamos a hacer que esto salga”.

Informó por otra parte, que la murga La Grandulona de Salto está compitiendo en el concurso regional de murgas que se lleva a cabo en Fray Bentos y que en el caso de que la murga salteña clasificara anoche, ya que los fallos se darían esta madrugada, se quedaría para actuar hoy domingo en aquella ciudad.

En caso contrario estaría volviendo a Salto ya que el martes a primera hora deberá presentarse para abrir la segunda ronda del concurso oficial de agrupaciones en el Parque Harriague, en el caso de que no llueva y sino, la actividad se trasladará al teatro Larrañaga.

“Además no estamos haciendo tablados, porque por ejemplo ayer sábado teníamos prevista la realización de tres tablados en los que iban a participar todas las murgas, pero al final, todo se suspendió porque la gente no va si llueve y no se pueden realizar los espectáculos, así que por lo menos al concurso lo vamos a hacer salir”, afirmó Lasiú.